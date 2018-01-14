空軍採購雲母和魔法飛彈 法商違約賠償

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法國馬特拉公司1992年出售魔法和雲母飛彈給台灣，疑違約支付佣金，已併購馬特拉的空中巴士集團日昨表示，該公司在這場商業訴訟中，被判需支付1.04億歐元（約37.6億元台幣）罰款。國防部發言人陳中吉對此訊息表示「沒有評論」。我對法方提出幻象戰機佣金案的仲裁，包括戰機與飛彈的賠償，合計要回3.31億歐元，約119億4500萬台幣。

有關幻象戰機涉佣金案的仲裁賠償，包括法國達梭公司去年對外宣布，達梭和其他兩家航空工業公司已受罰2.27億歐元（約81億8500萬台幣）。加上空中巴士集團這次宣布要付1.04億歐元（約37.6億元台幣）罰款。

空軍於1992年間以新台幣1600億元預算向法方購買60架幻象2000-5戰機，及480枚魔法飛彈和960枚雲母飛彈等空對空飛彈。

我國防部在去年向法國提出幻象戰機佣金案仲裁。根據國防預算書，空軍去年編列了「龍飛專案」業務費新台幣4771萬元，派出12人小組赴法參與仲裁程序，爭取比照拉法葉艦佣金案模式，將幻象佣金款交還台灣。根據預算書，4771萬元中，有4500萬元為「按日按件計資酬金」，即聘請專業律師及打官司的相關費用。

另有關拉法葉艦案佣金案的賠償，海軍於國際法庭勝訴後，法方已在2011年賠償8.75億美元。

(中時)

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