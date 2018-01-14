男去拜拜順手偷走廟婆手機 諸事不順遭警逮捕

2018年01月14日 15:29 中時電子報 孫曜樟

包姓慣竊日前從士林住處至土城找女友，因女友不在便先至附近香火頂盛的三元宮拜拜，竟趁機偷手邱姓廟婆的手機，隨後包嫌因手機非智慧型無法上網而丟棄，廟婆報案還向廟裡媽祖擲筊問是否能找回，神明則要她相信警察，果然警調閱監視畫面鎖定包嫌很快將他逮捕，而他也坦承，自從在廟裡犯案後，諸事不順且全身怪怪的，在北市偷東西也失風被抓。

警方表示，包姓嫌犯（30歲）日前下班至土城女友住處找她，因女友不在家，遂先到附近的三元宮拜拜，他閒逛一會後，見廟內辦公室邱姓廟婆忙進忙出，就趁廟婆不注意時，拿走廟婆放在桌上的手機逃離，過沒多久卻發現偷到得的手機老舊，不是智慧型手機，就將手機隨手扔掉了。

邱姓廟婆發現自己的手機不見後，急忙請里長協助報案，並馬上廟裡跟媽祖擲筊問手機是否找地回來，神明則要她相信警察，土城分局廣福派出所警員劉旻誌受理報案後，立即調閱監視器，鎖定包犯嫌展開追查，隨後循線到士林地區會同當地分局員警到包嫌常出沒地查緝，恰巧包嫌也因涉嫌其他竊盜案，於是雙北警方便共同將他逮捕。

包嫌落網向警表示，自從在土城廟裡偷了手機之後，整個人都怪怪的，做什麼事情都不順，連在台北市偷個小東西也失風被抓，警偵訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時電子報)