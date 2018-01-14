男去拜拜順手偷走廟婆手機 諸事不順遭警逮捕

包姓竊嫌至土城三元宮拜拜後偷走廟婆手機，至此諸事不順，很快就被雙此警方共同查獲。（圖／孫曜樟翻攝）

友善列印
中時電子報

包姓慣竊日前從士林住處至土城找女友，因女友不在便先至附近香火頂盛的三元宮拜拜，竟趁機偷手邱姓廟婆的手機，隨後包嫌因手機非智慧型無法上網而丟棄，廟婆報案還向廟裡媽祖擲筊問是否能找回，神明則要她相信警察，果然警調閱監視畫面鎖定包嫌很快將他逮捕，而他也坦承，自從在廟裡犯案後，諸事不順且全身怪怪的，在北市偷東西也失風被抓。

警方表示，包姓嫌犯（30歲）日前下班至土城女友住處找她，因女友不在家，遂先到附近的三元宮拜拜，他閒逛一會後，見廟內辦公室邱姓廟婆忙進忙出，就趁廟婆不注意時，拿走廟婆放在桌上的手機逃離，過沒多久卻發現偷到得的手機老舊，不是智慧型手機，就將手機隨手扔掉了。

邱姓廟婆發現自己的手機不見後，急忙請里長協助報案，並馬上廟裡跟媽祖擲筊問手機是否找地回來，神明則要她相信警察，土城分局廣福派出所警員劉旻誌受理報案後，立即調閱監視器，鎖定包犯嫌展開追查，隨後循線到士林地區會同當地分局員警到包嫌常出沒地查緝，恰巧包嫌也因涉嫌其他竊盜案，於是雙北警方便共同將他逮捕。

包嫌落網向警表示，自從在土城廟裡偷了手機之後，整個人都怪怪的，做什麼事情都不順，連在台北市偷個小東西也失風被抓，警偵訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時電子報)

馬公基地驚傳性侵疑案 空軍：移… 背包塞「飛機杯」遭警搜查 男玻…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。