遭譏過氣、母親被咒死 王傑清空微博「對得起自己」

2018年01月14日 15:38 中時電子報 吳品瑤

擁有〈一場遊戲一場夢〉、〈忘了你忘了我〉、〈傷心1999〉等眾多代表作的歌壇巨星王傑，事業重心已轉往中國大陸多年，去年宣布出完最後一張專輯即退出歌壇，讓歌迷惋惜不已，而原本盛傳他將加盟《歌手2018》節目，但消息遭到王傑否認，沒想到事後他竟遭人譏笑辱罵，甚至牽連到他的母親，讓他氣炸揚言報警，而今王傑更進一步清空了微博，最後僅留下一篇文章，寫下「我對的(得)起自己」，讓粉絲看了替他抱不平又心疼。

王傑在辱罵事件後突然清空微博，僅留下一篇感傷的文章。(翻攝自王傑微博)

薛之謙工作室發聲明譴責辱人者，並支持王傑以法律行動維權。(翻攝自「薛之謙的小話筒」微博)

王傑日前否認參演最新一季《歌手》節目，謙虛表示唱不過年輕歌手，沒想到事後竟收到一名自稱薛之謙歌迷的網友私訊，譏他是「過氣老狗」，還咒罵「早點陪你死去的媽」，讓天王氣炸公開私訊截圖，反擊表示自己被任何人污辱都不會有反應，但「侮辱到我家人我不管你是誰天王老子我都不會放過你」，遑論王媽媽還好好地活在這個世界上，王傑也開噴飆罵這位自稱謙粉的網友「原來薛之謙的歌迷是這麼沒有水準的？」，氣極請粉絲發動搜索，「忍無可忍我就無須再忍」，盼找到辱人者好交由律師處理，但之後刪掉了此文，甚至清空整個微博。

王傑清空微博後，僅留下一篇名為〈我對的(得)起自己〉的文章，在眾人還在為他抱不平而激憤時，他似乎先一步整理好了心情，看開表示：「人長得越大，世界就變得越小！世界已經變了，只是你沒看到而已...人永遠只會看到別人犯的錯，郤看不見自己的！」，直呼現實讓他看清楚世界變了，然「讓我更為自己的天真與清白而驕傲！更加深愛自己！」，王傑嘆息：「我不想做任何人的奴隸，郤無奈掙脫不了，也無處可逃！我知道自己想要什麼！只是..無力去實現了。 失去的青春與光輝，已無法阻止它一段段的少去，在它消失之前，我會把一切的經歷全都記錄下來，留給曾經愛過我及討厭過我的人....親愛的..如今的我，已經舉目無親了，剩下的，唯獨你們...我走之前，會把最後的生命交給你們，那就是我的音樂！它不是最優秀的，郤是最真的心，它永遠是你的...」。

王傑一番話讓粉絲看了揪心，也有許多真正是薛之謙的歌迷，跳出來代那位自稱謙粉的人道歉，懷疑污辱王傑的人根本是薛之謙的「黑粉」，而薛之謙的工作室也發表聲明，表示該網友假冒薛之謙粉絲的名義，去惡意攻擊王傑，並蓄意抹黑「謙友」，工作室譴責此惡行，並支持王傑利用法律手段維權，抵制網路暴力，然文章稍早卻顯示為已刪除。

(中時電子報)