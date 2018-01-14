MLB》禁藥疑雲說不清 609轟索沙回不去小熊

索沙在小熊貢獻13年，至今仍未能風光獲小熊邀請回歸。(美聯社)

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中時電子報

生涯609轟的索沙(Sammy Sosa)過去在小熊13年間戰功彪炳，然而卻因涉用禁藥，至今未能風光在出席小熊任何活動，據芝加哥媒體報導，小熊老闆兼總裁里基茲(Tom Ricketts)在球迷會上表示，索沙若真想回去，就得把一切說清楚。他所要求要說清楚的，就是索沙疑似在2003年服用禁藥一事。

索沙自1992到2004年待在小熊，7度入選明星賽、1998年獲國聯年度MVP，在小熊累積545轟至今仍是隊史最多全壘打紀錄，成績相當風光。然而2009年索沙卻被《紐約時報》爆料，指出2003年驗禁藥呈陽性反應；儘管他不曾真的被驗到用藥，但自那之後，他的職業生涯蒙上陰影。

索沙在2007年退休，且自2004年後，就不曾再受邀參與小熊任何活動，連去年小熊慶祝奪得相隔百年的世界大賽冠軍時，表揚多位參與百年過程的名將中也沒有他。里基茲表示，他對索沙抱持的立場還是一樣，只要索沙沒有坦承「禁藥世代」的一切，小熊暫不打算歡迎索沙回來。

「我們必須同情那個世代。」里基茲能理解當下的背景，用藥球員不在少數，他同情之餘，仍認為球員得坦承以對，「唯一能讓大家釋懷的辦法，就是把一切說清楚，那會是比較好的解答。」小熊曾把2次被抓用藥的曼尼(Manny Ramirez)納入陣中，前提是他有替自己的行為負責。

(中時電子報)

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