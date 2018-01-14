砲彈太貴 美國科技戰艦朱瓦特無彈可用

2018年01月14日 15:58 中時電子報 江飛宇

美國海軍最先進的朱瓦特號驅逐艦(DDG-1000,USS Zumwalt)面臨沒有砲彈可用的窘境，海軍官員表示，由於朱瓦特號的155公釐口徑艦砲所需的新型遠程砲彈過於昂貴，沒有購買的計畫，目前只能等待其他相應科技，或是考慮改變任務方向。

防衛新聞(Defense News)報導，目前在朱瓦特號驅逐艦安裝著2門155公釐艦砲，然而需要遠程陸攻砲彈（LRLAP）能發揮它的砲擊力，卻因為朱瓦特級軍艦的數量太少，使得LRLAP每發高達80萬美元，這預算實在編列不下去，在2016年就停止對LRLAP的購買計畫，也導致朱瓦特號沒有砲彈可以用，先進艦砲形同擺設。

雖然美國海軍也一直在尋找LRLAP替代品，但是據朱瓦特號艦長詹姆斯．寇克（CAPT James A. Kirk ）對記者說：「目前還沒有成熟的彈藥種類能夠去替代LRLAP」，他所指的是英國BAE系統集團，也有開發高速彈藥(Hyper Velocity Projectile)，他們也有為電磁炮的計劃。他說「目前我們在密切關注著工業和材料技術的進步」。換言之，如果別的國家的高速彈藥比較便宜，那麼朱瓦特的困境才可能有解答。

事實上，原本美國海軍把找LRLAP當成備案，而他們更希望的主要武裝是電磁砲，但是目前電磁砲的射擊間歇隔秒數還是太長了，研發計畫也可能面臨取消，甚至有說法認為，電磁砲可能不會安裝在朱瓦特號上。

寇克艦長表示，美國海軍專門建立了一個朱瓦特級需求評估委員會(Zumwalt requirements evaluation team)，會上提議朱瓦特級改變核心任務，從原本的對陸上部隊砲擊支援，改成對抗水面威脅艦艇。至於如何修正，還需看2019年的預算如何調整。

(中時電子報)