辦桌請弱勢 屏東薑母鴨業者一辦15年

2018年01月14日 16:33 中時 林和生

薑母鴨業者陳炳堂（右）連續15年邀請屏東縣弱勢團體圍爐吃鍋。（林和生攝）

屏東縣長潘孟安（右2）特地響應年終送暖圍爐活動。（林和生攝）

屏東市自由路薑母鴨店業者，連續15年在農曆年前舉辦寒冬送暖圍爐活動，至今累積招待超過5000人次，14日中午再度席開53桌，邀請在地弱勢團體一起享用薑母鴨，雖然現場天氣冷颼颼，但眾人感受溫情暖呼呼。

薑母鴨店業者陳炳堂表示，胞兄陳炳隆退休前曾在警局少年隊擔任組長，因為看到許多家境不好的青少年，過年也無法吃到豐盛餐點，因此兄弟兩共同發起寒冬圍爐活動，警局也號召在地善心人士及廟宇共襄盛舉，自此成為常態性善心義舉。

15年來歷經經濟不景氣、物價飛漲等時刻，但贊助企業從沒想過停止舉辦，有人捐錢、有人捐物資，從起初30桌成長為如今超過50桌；陳炳堂說，每年請這些孩子回來吃鍋，就像約定好的年度聚會，員工和家族總動員，當作自家喜事在辦。

現場包括羅騰園、伯大尼之家等10家縣內弱勢團體受邀前往，有社工員說，所有院童每年皆等待這一天，平常鮮少有機會外食，更遑論是吃薑母鴨，這天他們是主角，感受外界的溫馨關懷，有一名院生不捨得說，明年18歲必須離院，這會是她最後一次參加這聚會。

「一場民間活動能連續舉辦15年不曾中斷，實在很不容易」屏東縣長潘孟安特地抽空前往響應，他有感而發地說，這看似平常不過的饗宴，但對孩子來說，卻是寒冬裡的一股溫暖，期待透過活動拋磚引玉，讓愛心種子散播到台灣每一角落。

(中時)