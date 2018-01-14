菲律賓逮158名詐騙嫌犯 至少40人為台灣人

2018年01月14日 16:42 中時電子報 丁世傑

菲律賓執法單位昨天掃蕩多處可疑電信詐騙據點，逮捕158名電信詐騙嫌犯，其中至少有40名台灣人。中華民國駐菲代表處派員探視，並要求菲方依照國籍原則遣送嫌犯。

在中國大陸警方提供的情資下，菲律賓警方與移民局13日在大馬尼拉地區拉斯皮納斯市（Las Pinas）與呂宋島北部南伊羅科斯省（Ilocos Sur）兩座小鎮掃蕩可疑電信詐騙據點，共逮捕158名嫌犯，搜出可疑犯案器材及受害人名冊。嫌犯絕大部分是外籍人士。

根據中央社報導，中華民國駐菲代表林松煥今（14）日表示，他指派刑事局駐菲聯絡官及代表處領務組人員前往菲律賓國家警署總部，探視被捕的電信詐騙嫌犯並確認他們的國籍。菲方初步資訊顯示，158人中有38名台灣人，但駐菲代表處人員今天前往清查，發現另外2嫌為台灣籍。

林松煥說，代表處已與菲國相關單位交涉，要求按國籍原則把台灣籍嫌犯遣送台灣、中國籍嫌犯遣送大陸，之後兩岸可透過刑事互助協定交換資訊及罪證，合作辦案。

林松煥表示，國內將秉持勿枉勿縱原則深入調查，一旦罪證確鑿將予嚴厲制裁，同時會繼續跟菲國司法及執法單位合作，遏阻電信詐欺案件的發生。

他呼籲國人勿利用簽證便利措施到菲律賓從事不法活動，不論受害者來自何處，都是有違良心的壞事，對台灣的形象也會造成很大損傷。

林松煥補充，雖然台灣重視人權，但代表處將建議國內司法單位重新檢視護照條例，在一定期間內吊銷電信詐欺犯及涉毒分子的護照，限制他們出國，以平息國人對犯罪分子的不滿，保護無辜人民。

被捕的158名電信詐騙嫌犯今晨已被押回菲國國家警署總部留置調查，身分清查工作仍在進行。

(中時電子報)