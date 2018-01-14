巴布亞紐幾內亞火山爆發 約1500人撤離

2018年01月14日 16:47 中時電子報 丁世傑

巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）當地紅十字會今天表示，在附近一座火山爆發後，巴國北部外海一座島嶼上約有1500人正進行撤離。

根據中央社引述路透社報導，位於巴國本土北部約24公里的卡多瓦島（Kadovar）上一座火山於5日開始爆發，迫使島上590人撤離到附近的布魯普布魯普島（Blup Blup）。

拉包爾火山觀測站（Rabaul Volcanological Observatory）公告指出，火山灰噴發數天後，這座火山於12日再度爆發並噴出灼熱紅色熔岩和二氧化硫。因為物資供應及火山爆發危險的問題，巴國政府隨後決定下令布魯普布魯普島進行撤離。

巴國紅十字會秘書長羅瓦（Uvenama Rova）在首都摩斯比港（Port Moresby）透過電話指出，民眾正撤往巴國本土，且國際紅十字會正提供約8萬7000基那（約新台幣78萬元）資金協助。他說：「當火山爆發時，當地人會立即倉促逃離。所以他們迫切需要食物、飲水、避難所和衣服。」

澳洲外交部長畢紹普（Julie Bishop）在推特上宣布，澳洲政府正捐贈價值2萬5000澳元（約新台幣58萬元）的人道救援物資給受到影響的民眾。

(中時電子報)