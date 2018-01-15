《時來運轉》眉角 – 林博泰：2018澳網 誰能奪冠？

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
影片《時來運轉》眉角 – 林博泰：2018澳網 誰能奪冠？

與法網、溫網及美網並稱「網球四大公開賽」的澳網，毎年都是率先在1月份進行比賽，今年表訂1/15(一)至1/28(日)在墨爾本舉行，由於本屆澳網不少名將高掛免戰牌，像是懷孕生子的23個大滿貫冠軍S.威廉絲 (Serena Williams)、臀傷的英國名將A.穆雷 (Andy Murray)以及手腕受傷的日本「網球王子」錦織圭等，本屆誰能奪冠？大家可以猜一猜。

2018網球四大公開賽。(圖/台灣運彩提供)
網球玩法說明。(圖/台灣運彩提供)

澳網的場地是屬於「慢速硬地」(在地面上塗上多層塑料或橡膠)，球速比較不會因為天候而有所變化，球擊地後彈跳的特性可以說是介於「草地」及「泥地(紅土)」之間，對擅長多種打法的選手來說有一定優勢，男子組選手在澳網表現特別出色的要算是曾拿過6次冠軍的前球王N.喬科維奇(Novak Djokovic)，上屆冠軍則是由費德勒（Roger Federer）擊敗納達爾（Rafael Nadal）拿下；女子組特別出色的是曾拿過澳網7次冠軍的S.威廉絲（Serena Williams），上屆冠軍也是由她擊敗V.威廉絲（Venus Williams）拿下；本屆賽事女子組及男子組誰將奪冠，1/27(六)及1/28(日)見分曉。

澳網男單冠軍統計。(圖/台灣運彩提供)
澳網女單冠軍統計。(圖/台灣運彩提供)

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(中時電子報)

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