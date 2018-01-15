賴岳謙專欄：新聞可以這麼看》大陸與美攤牌之日 就是對台攤牌時

2018年01月15日 07:10 中時電子報 賴岳謙

2018年一開局，美國聯邦眾議院就在元月10日通過台灣旅行法草案，該草案鼓勵美台所有層級官員互訪。如果該法案通過了，將解禁美台官員交往。目前這項法案仍在等待美國參議院通過和總統簽署生效。針對此事件，北京大學國際關係學院院長賈慶國認為，這個問題不是小問題，如果美國總統簽署此項法案，中美之間必然會發生對抗，甚至導致中美斷交。

與此幾乎同時，大陸發生了所謂「萬豪事件」。事件發生起因於本月9日，萬豪酒店集團對其大陸的會員發出有獎贈答，將香港、澳門、台灣和西藏列為國家選項，這一舉動引起會員們的不滿，網站和APP也遭上海網信辦下架。萬豪集團一連道歉6次，最後由集團總裁索倫森在12日上午發出致歉信，他表示「自己一直尊重並支持中國的主權及領土完整」。萬豪事件引起連鎖效應，大陸民航局要求所有經營至中國航線的外國航空公司均須自查，如存在上述情況應立即整改。我們可以怎麼看呢？

這兩起事件顯示兩岸之間的政治互信已經降至冰點，大陸認為美國國會從國防授權法案中的台美軍艦互訪到現在的台灣旅行法案，都充滿了蔡英文團隊在華府著墨的痕跡。蔡英文這樣做的目的在於推動台獨，美國國會則從旁協助，提供白宮可以打台灣牌，藉以向中國大陸勒索的籌碼，這是美國買空賣空從中圖利的一貫手法。

面對蔡英文和美國的作法，大陸採取了跟以往完全不同的戰略，姑且稱之「習式戰略」。習近平從上任以來，針對日本將釣魚台收歸國有措施、菲律賓前總統阿基諾的黃岩島佔領，以及將南海主權提交所謂仲裁措施和越南聯合美國美孚石油的進入九段線開採石油的動作。習近平採取「我不主動改變現狀，但是當現狀一但改變，就不會改回來」的毛澤東「我不犯人，人不犯我，人若犯我，我必犯人」的演進版，這項戰略的目的在於遏制他人的「有樣學樣」。

所以，面對日本的釣魚島國有化，中國展開對釣魚島行使行政管轄權；面對美國、菲律賓和越南的作為，中國進行南海島礁大規模建設和派出深海鑽井台開進離越南較近的海域作業。針對印度軍隊的洞朗越境事件，大陸在邊界上建立了兩座直升機平台和可供近2000人常駐的營區，並且改變以往每年只有幾個月的巡邏改為大部隊常駐措施。所以，美國如果想要鬆動一中原則，中美關係很有可能發生劇變，中國大陸很可能將美國列入敵對國家，到目前為止，大陸尚未將任何一個國家列入敵對國家。

從國際到兩岸，當蔡英文和國防部長馮世寬對有關台美軍艦互訪一案，在美國國會通過的時候，立即表示歡迎，對台灣旅行法表示感謝的同時，美國萬豪酒店集團的萬豪事件，顯示出大陸對於台獨的打擊力道將會更為全面。更特別的是日本瑞穗銀行預測，2018年中國國內零售額將略超5.8萬億美元，有望與美國並駕齊驅，甚或超越美國。果是如此，中國大陸將取代美國成為全球各企業爭相進入的最為龐大的消費市場，而這個消費市場只會越來越龐大。

所以，大陸將會擁有足夠的籌碼要求所有與大陸有來往的商家嚴格遵守中國大陸的法律，堅守一個中國原則。預估將會有越來越多的外國商家網站將台灣納入中國大陸的一部分，這股趨勢將會逐步擴張到歐美新聞傳播媒體事業。大陸跟美國攤牌之日，也就是跟台灣攤牌之日。

編按：中時電子報聘請知名學者賴岳謙教授開闢專欄：「新聞可以這麼看」，從犀利獨到的觀點為讀者分析解讀重大國內外及兩岸新聞，每周一定期刊出。

(中時電子報)