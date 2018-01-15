許富凱伴高齡102歲阿嬤作畫 感念對家人的愛要及時

許富凱伴高齡102歲阿嬤作畫。（時代創藝提供）

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許富凱伴高齡102歲阿嬤作畫。（時代創藝提供）

許富凱日前藉由「弘道老人福利基金會」安排下，至台中義唱、探視高齡102歲阿嬤，當天他陪著阿嬤做畫，直說：「我陪著阿嬤，我的心情也可以得到平靜，而且感覺阿嬤的作品就像在敘說她的夢想，而畫作就像在陪阿嬤一起縫夢」。

他特別選唱阿嬤最愛的歌〈風飛沙〉，逗長輩開心，社工人員事後表示，「阿嬤真的很開心，我們都有感受的到」。對此，他也更加感念家人，表示每個月都會回高雄旗山或屏東，放長假時幾乎每天都陪伴家人。他直說在外打拼的年輕人，至少1個月都要回家跟家人吃飯及每天通電話，「我每天都會打電話給爸媽，不會讓他們擔心」。

日前發行專輯《縫夢》，正值宣傳期的他，特地抽空去安養中心探訪長輩，因他去年11月看到臉書貼文，寫道一位阿嬤，雖然得帕金森氏症會讓雙手一直抖動，但拿起畫筆畫畫，可以讓她的心情平靜下來，他被這則貼文感動，直說：「我很想陪阿嬤畫畫。」於是公司便開始幫他接洽，促成了這次的關懷與探視。

至於今年過年，他表示除夕夜已安排好在海外工作，所以會提前在過年前回家與家人團聚，相當孝順的他，目前經濟大權仍交給媽媽，透露今年紅包會包5位數，慰勞辛苦的父母。

(中時)

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