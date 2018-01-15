陸東北雪鄉宰客頻傳 零下30度不加價沒雪衣租

2018年01月15日 03:34 中時 林承彥

位於亞熱帶的台灣光是下雪就十分罕見，更別談有可供滑雪、堆雪人的美麗雪場了。台灣人若想過過雪癮，通常會選擇鄰近國家如大陸或日本，但近日傳出大陸東北雪鄉有不肖業者坐地起價的行為。導遊會強迫推銷高價自費行程，遊客若不買單，就會陷入在攝氏零下30度的嚴寒中無雪衣可租的囧境。

身限數不清「宰客」醜聞風中的，就是位於黑龍江海林雙峰林場，佔地面積500公頃的雪鄉國家森林公園。由於這裡雪質純淨黏度高，非常適合從事雪上運動，因此也吸引國內外的雪客朝聖。

由於雪鄉只賺3個月的觀光財，不少遊客都被當成肥羊，當地甚至流傳著「磨刀9個月，宰人3個月」的囂張口號。之所以會有層出不窮的宰客事件，也是因為當地觀光行程的收費標準不一，而規劃團遊的旅行社又想在遊客身上多扒幾層皮，於是就強迫購買其自費項目，若不從就連基本雪衣都不給，由於天寒地凍，遊客通常都會摸摸鼻子花錢了事。

不少民眾紛紛在網路上訴說自己被窄的經驗，一篇《雪鄉的雪再白也掩蓋不掉純黑的人心》的文章被瘋狂轉載，甚至還傳出有人被丟包雪中，落得四肢凍傷必須截肢的命運。若有計劃前往當地旅遊的民眾，為求自保最好選擇信譽良好的旅遊業者，避免語意模糊不清的行程並詳加閱讀，才不會沒玩到雪還受了一肚子氣。

(中時)