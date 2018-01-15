陸東北雪鄉宰客頻傳 零下30度不加價沒雪衣租

黑龍江省的雙峰林場雪量是全大陸之最，還有「中國雪鄉」的美譽。（圖片取自於 nipic.com）

友善列印
中時

位於亞熱帶的台灣光是下雪就十分罕見，更別談有可供滑雪、堆雪人的美麗雪場了。台灣人若想過過雪癮，通常會選擇鄰近國家如大陸或日本，但近日傳出大陸東北雪鄉有不肖業者坐地起價的行為。導遊會強迫推銷高價自費行程，遊客若不買單，就會陷入在攝氏零下30度的嚴寒中無雪衣可租的囧境。

身限數不清「宰客」醜聞風中的，就是位於黑龍江海林雙峰林場，佔地面積500公頃的雪鄉國家森林公園。由於這裡雪質純淨黏度高，非常適合從事雪上運動，因此也吸引國內外的雪客朝聖。

由於雪鄉只賺3個月的觀光財，不少遊客都被當成肥羊，當地甚至流傳著「磨刀9個月，宰人3個月」的囂張口號。之所以會有層出不窮的宰客事件，也是因為當地觀光行程的收費標準不一，而規劃團遊的旅行社又想在遊客身上多扒幾層皮，於是就強迫購買其自費項目，若不從就連基本雪衣都不給，由於天寒地凍，遊客通常都會摸摸鼻子花錢了事。

不少民眾紛紛在網路上訴說自己被窄的經驗，一篇《雪鄉的雪再白也掩蓋不掉純黑的人心》的文章被瘋狂轉載，甚至還傳出有人被丟包雪中，落得四肢凍傷必須截肢的命運。若有計劃前往當地旅遊的民眾，為求自保最好選擇信譽良好的旅遊業者，避免語意模糊不清的行程並詳加閱讀，才不會沒玩到雪還受了一肚子氣。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
壽山動物園40周年 將徵求老照片…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。