川普：追夢人計畫可能壽終正寢

2018年01月15日 03:26 中時電子報 高德順

川普政府曾在去年9月表示，將廢除前任總統歐巴馬頒布的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA，又稱「追夢人」），但延緩執行，給予國會6個月時間（至今年3月）擬定對策。不過，一名聯邦法官9日下令，在針對川普的決定展開訴訟的同時，必須保留DACA計畫。美國國籍暨移民局13日在官網宣布，過去獲得DACA保護的人，可以按照原有辦法申請續簽。川普今天則說，追夢人計畫「可能已死」，這全是民主黨人的錯。

川普侮辱非洲和海地移民來自『屎爛國』（shithole countries）引發眾怒3天後，今天又在臉書發文談移民問題，表示為解決數十萬孩提時期非法入境移民問題所實施的追夢人計畫「可能已死」，因為民主黨人根本不想要，他們只想談判並且把急需的錢從我們的軍隊拿走，全是民主黨人的錯。川普說：「身為美國總統，我要求來到我們國家的移民能夠協助我們再次強大，透過「擇優制」前來的移民。不再有綠卡抽籤方案！#美國優先。」

美國法院日前暫時阻止川普想在今年稍晚廢除DACA的決定。國會目前正在辯論，是否要制定新的法律，賦予那些幼年被帶到美國，且依舊是非法居留的移民合法地位。美國國籍暨移民局官網宣布，過去獲得DACA保護的人，可以按照原有辦法申請續簽。移民局進一步表示，DACA計畫下的暫緩驅逐，並未賦予移民合法居留權，卻賦予美國檢方執行移民法律的自由裁量權。

(中時電子報)