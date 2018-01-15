女友批評準王妃黑人血統玷污皇室 英政要挨轟

2018年01月15日 04:52 中時電子報 高德順

反歐、反移民的英國獨立黨（UKIP）54歲黨魁波頓（Henry Bolton），因25歲女友馬尼（Jo Marney）失言惹禍上身。具有獨立黨黨員身分的馬尼批評即將嫁給哈利王子的美國女星馬克爾（Meghan Markle）會「玷污」皇室的言論遭媒體披露後，已被黨內停權，也讓去年9月才當選黨魁的波頓面臨黨內逼退的壓力。

馬克爾的媽媽是黑人，爸爸是白人，她與哈利王子將於5月舉行婚禮。英國「週日郵報」（Mail on Sunday）踢爆，馬尼在寫給友人的簡訊裡抱怨，馬克爾的「種」會「玷污我們的皇室家族」。報導還指馬尼寫說「然後我們就會有穆斯林首相，及一個黑人國王」。馬尼還強調，絕不會和黑人發生性關係，因為黑人很「醜陋」。馬尼的友人告訴她，這涉及種族歧視，馬尼則回說「那又如何？」她還說，不希望其他種族侵略她的文化。引起軒然大波的馬尼發聲明表示，她的言論內容是遭人蓄意誇大來製造焦點，而且被斷章取義。

英國獨立黨內對此開砲。獨立黨倫敦議會的成員惠特爾（Peter Whittle）說：「這些是丟臉的談話，馬尼不只該被停權，還應該被開除。」獨立黨歐洲議會議員艾瑟瑞吉（Bill Etheridge）批評：「波頓沒有經驗，也沒有處理他所面臨危機的政治常識..他該走人，必須盡可能趕快且安靜地走人。」

(中時電子報)