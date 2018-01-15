週一陽光露臉！日夜溫差逾10度、高屏空品差

2018年01月15日 05:36 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

寒流掰掰！今（15日）週一上班日，全台各地天氣穩定、陽光露臉，溫度持續回升！然受清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍較低，今晨平地最低溫出現在嘉義的9.8度，日夜溫差大，最高恐達10度。另今早氣象局針對嘉義縣市發布濃霧特報，而高屏地區今日空氣品質差，外出仍需注意。

今（15日）早氣象局針對嘉義縣市發布濃霧特報。（圖取自氣象局網頁）

陽光露臉莫輕忽，早晚仍需保暖！今天全台大多為多雲到晴，僅台灣東半部地區及馬祖有短雨，北部地區亦有局部短暫雨。

溫度方面，氣溫回升，白天高溫約22～26度，南台灣高溫上看28度。然清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍較低，日夜溫差明日清晨中北部、東北部空曠地區低溫仍只有11～13度，日夜溫差恐達到10度以上。

預估這波好天氣將持續到週四（18日），隨鋒面雲帶接近，東北季風稍微增強，週四下午開始，北部、東部將有短暫雨，溫度也會下降。

另今日台灣東部、東南部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。台灣中南部地區及馬祖易有低雲或霧影響能見度，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，環保署提醒，今日高屏及屏東（琉球）地區橘色提醒（對敏感族群不健康）。

(中時電子報)