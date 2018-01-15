週一陽光露臉！日夜溫差逾10度、高屏空品差

今（15日）週一上班日，全台各地天氣穩定、陽光露臉，溫度持續回升。（本報系資料照）

友善列印
中時電子報
／整理報導

寒流掰掰！今（15日）週一上班日，全台各地天氣穩定、陽光露臉，溫度持續回升！然受清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍較低，今晨平地最低溫出現在嘉義的9.8度，日夜溫差大，最高恐達10度。另今早氣象局針對嘉義縣市發布濃霧特報，而高屏地區今日空氣品質差，外出仍需注意。

彭啟明：太陽沒幾天 一月下旬可能更冷
今（15日）早氣象局針對嘉義縣市發布濃霧特報。（圖取自氣象局網頁）

陽光露臉莫輕忽，早晚仍需保暖！今天全台大多為多雲到晴，僅台灣東半部地區及馬祖有短雨，北部地區亦有局部短暫雨。

溫度方面，氣溫回升，白天高溫約22～26度，南台灣高溫上看28度。然清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍較低，日夜溫差明日清晨中北部、東北部空曠地區低溫仍只有11～13度，日夜溫差恐達到10度以上。

預估這波好天氣將持續到週四（18日），隨鋒面雲帶接近，東北季風稍微增強，週四下午開始，北部、東部將有短暫雨，溫度也會下降。

彭啟明：太陽沒幾天 一月下旬可能更冷

另今日台灣東部、東南部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。台灣中南部地區及馬祖易有低雲或霧影響能見度，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，環保署提醒，今日高屏及屏東（琉球）地區橘色提醒（對敏感族群不健康）。

(中時電子報)

今（15日）陽光露臉，氣溫回升，白天高溫約22～26度，南台灣高溫上看28度。（圖取自氣象局網頁）

長知識了！ 神人教你一招就辨別… 1月15日三大報頭條要聞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。