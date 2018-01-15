不只江振誠 連「她」也打算退還米其林星星

「Jay Fai」在泰文的意思是「痣姐」，由來便是蘇蘋雅臉上的一顆大痣。（圖／Michelin Guide Thailand專頁）

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「Jay Fai」名菜，泰式蟹肉蛋捲。（圖／http：／／danielfooddiary.com／）

去年江振誠宣布要退還米其林二星的消息言猶在耳，現又傳出一位主廚因米其林評鑑帶來的負面效應太多，也希望歸還米其林一星肯定，而原因竟然是「太多人來這邊打卡朝聖」！

甫奪得曼谷版米其林一星殊榮的快炒店「Jay Fai」，是泰國首家進入米其林餐飲指南的平價快炒，也因裝潢簡樸價格親民，被譽為曼谷最容易吃到的米其林餐廳。在米其林的光環下，本來就門庭若市的「Jay Fai」現在更是人潮洶湧，平均要排隊三個小時以上，才有辦法入內品嚐。

「Jay Fai」的老闆兼主廚蘇蘋雅（Supinya Junsuta）表示，之所以想要退還米其林一星，是因為真的太過忙碌，不少人只是為了來這邊「拍照打卡」，根本不是想吃東西。加上被盛名所累，甚至引來稅務人員上門了解營收，種種因素都讓老闆覺得這個星星帶來的負面影響實在太多。

其實不用米其林肯定，「Jay Fai」早已是曼谷的傳奇小店。現年72歲的素平亞經營「Jay Fai」逾40年，由她親自掌廚的海鮮料理名聞遐邇，雖然價格與其他平民餐廳相比較為昂貴，但因真材實料，生意依舊興隆，每天都有來自世界各地的饕客造訪，就是希望嚐嚐她所做的泰式蟹肉蛋捲。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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