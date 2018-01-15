若遭北韓飛彈攻擊　夏威夷民眾只有15分鐘能逃命

2018年01月15日 06:06 中時電子報 高德順

美國夏威夷州當局昨(14日)誤發烏龍飛彈警報引發虛驚。但美國媒體報導，北韓若真向夏威夷射飛彈，飛彈從北韓發射後，夏威夷民眾大約有15分鐘的時間找避難所；另外，若遭核彈攻擊，估計有9成夏威夷民眾第一時間可以生還。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍的偵察網在北韓彈道飛彈發射時就能偵測到訊號，美軍戰略司令部（STRATCOM）將立刻分析飛彈方向、種類，判斷是否對美國或盟國構成威脅。如有威脅，戰略司令部、北美防空司令部（NORAD）、白宮國安會及情報官員將立刻與總統召開會議。美軍部署在太平洋的艦隊與飛彈基地，會發射攔截飛彈試圖擊落來犯飛彈。就算第一時間已判定沒有威脅，美軍也會在飛彈還在空中時就即時稟報總統。

報導說，飛彈從北韓飛到夏威夷約要20分鐘，軍方要花約5分鐘分析威脅，再把飛彈資訊轉交給夏威夷政府發警報，因此民眾約有15分鐘可以避難。一旦遭核彈攻擊，估計有9成夏威夷民眾第一時間可以生還，但須待在避難所14天，以免遭放射污染毒害。

針對昨日烏龍緊急警報，美國國土安全部長今日表示，民眾仍應信任政府的警報系統；但聯邦傳播委員會初步發現，夏威夷似乎沒有警報防錯機制。夏威夷州長強調，未來將修改制度，從原本的1人改為由2人決定是否發布警報。另外，民主黨籍聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）表示，這次誤報凸顯一個更廣泛的議題，即意外核戰的風險。他已呼籲川普總統，直接與北韓談判，以杜絕這個威脅。

(中時電子報)