1月15日三大報頭條要聞

2018年01月15日 07:24 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

所得稅法修正案預計周三（17日）進行朝野協商，各黨團對於營所稅率20％、股利所得稅率及三項扣除額等爭議仍大，預期協商過程仍是場硬戰。據了解，財政部長許虞哲日前已向賴揆報告稅改策略，賴揆點頭薪扣、標扣、身障扣等3項扣除額有「加碼」合理調整空間，可望送給全民過年大紅包。

旅居海外人士回國加、退健保，長年遭質疑專程回國利用健保資源，為釜底抽薪，衛福部決修改健保法，廢止實施已有23年的停、復保，但駐外人員、失蹤及遠洋漁業工作超過6個月者除外；另針對長期旅居國外、積欠健保費人士，健保署擬恢復「鎖卡」、限制就醫，預計5萬人受影響。

立法院臨時會本周將處理攸關稅改方案的《所得稅法》修正草案。3個在野黨團修法版本已將薪資扣除額拉到至少22萬元。對此，民進黨團總召柯建銘昨受訪坦言，朝野有可調整空間，「人情大家會做」，但仍須考慮租稅優惠造成的稅損。

◎工商時報

即將進入8K電視新時代！2018年CES展上各家品牌都推出8K電視，其中三星、索尼更強調結合人工智慧（AI）技術，可以把4K、甚至是Full HD訊號轉換為8K內容。兩大品牌力推8K電視，友達成為大贏家，今年三星及索尼在CES展出的85吋8K電視面板，都採用友達85吋8K量子點面板。

所得稅法修正案預計周三（17日）進行朝野協商，各黨團對於營所稅率20％、股利所得稅率及三項扣除額等爭議仍大，預期協商過程仍是場硬戰。據了解，日前財政部長已向賴揆報告稅改策略，賴揆點頭薪扣、標扣、身障扣等3項扣除額有「加碼」合理調整空間，惟尊重黨團協商結果，可望送給全民過年大紅包。

外資持有台灣50反1庫存上周五大減20萬張，是史上第二大單日贖回，法人直指台股過高可期。元大投信執行副總黃昭棠說明，台股距離11,000點僅一步之遙，市場樂觀氛圍「不怕萬一、只怕拉回到一萬。」，主動型資金熱愛指數股票型基金（ETF）趨勢，已成台股行情探照燈。

◎旺報

台灣著名原住民歌手胡德夫接受大陸《人民日報》海外版專訪時，除了談音樂創作之外，也談及兩岸關係。他說，「希望台灣對大陸的同胞之情，要再復燃起來。要知道這裡不只是鄰舍，也是父親祖先來的地方，應該常常來看，而不是在那邊用意識形態說，你是別人，我是台灣人。」他希望台灣的小孩子不要一直聽台灣政客說教，被灌輸說大陸是你的敵人。

「童年與外省老兵相處的感覺很好，像一個大家庭。他說，台灣曾經有過這樣大家不分彼此的感情，但最近因為意識形態，最重要的這些東西不見了。」這是胡德夫去年的感慨，近期兩岸因M503航路等事件，台灣最需要的是冷靜以對，卻有不少仇中政客刻意煽動，把兩岸原本一家人的情感棄之不顧，搶著把大陸當仇人，問題是這些政客，有真正想過如果大陸也把台灣當仇人的後果？應對大陸要靠智慧與血濃於水的情感，而非仇恨。

美國國防部發言人懷特近日接受日本共同社獨家採訪時，透露了國防部長馬提斯將於今春進行就任後的首次訪中的消息。預計馬提斯將在北京與中國國家主席習近平和中國國防部長常萬全舉行會談，圍繞朝核與飛彈問題及美中兩國軍方擴大交流展開對話。若成行，將是繼2014年4月美防長黑格爾以來，近4年來首次。

(中時電子報)