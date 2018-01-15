礁溪首家鮑魚主題餐廳開賣 價格比都會區少一半！

2018年01月15日 08:05 工商 姚舜

口感Q彈的24頭的日本網鮑，從泡發到烹製完成整整耗上5天，相當費工。（圖／姚舜攝）

在休閒度假飯店可以嘗到以頂級乾鮑入饌作出的美餚了！為了在競爭日熾的宜蘭休閒度假飯店市場中開闢新「藍海」，更為了以美食誘客，位在礁溪的長榮鳳凰酒店中餐廳決定重新定位為「鮑魚主題餐廳」，並自今年元月起，自日本、墨西哥、南非與澳洲等不同國家分別引進了不同鮑魚入饌，其中有昂貴的乾飽，也有平價的鮮鮑，在主廚邱龍俊精心烹調下，客人除可嘗到整隻出菜的原隻鮑魚，更可以單點中式、日式與義法風味的鮑魚菜餚。

為了提供食客高檔吃食體驗，礁溪長榮鳳凰酒店創國內休閒度假飯店先例，引進日本、南非、墨西哥與澳洲各國鮑魚入饌，其中不乏價格昂貴的乾鮑。（圖／姚舜攝）

南非乾鮑的一斤進價要1萬5千元，其形體較圓，烹製成菜後的口感較日本網鮑柔軟。（圖／姚舜攝）

同時，含甜點與水果的每日精選套餐中，除有整隻烹製的風味鮑魚、港式燉湯、港式臘味拼盤與櫻花蝦米糕外，更有半隻的港式奶油焗龍蝦，每人只要980元起，是都會城市飯店同級套餐的半價，非常超值。

墨西哥乾鮑進口時用罐頭封裝，一罐3頭，其肉厚而，中央鼓起，裙邊較少。（圖／姚舜攝）

澳洲車輪鮑的價格比日本、南非與墨西哥乾鮑便宜，口感軟Q中帶有微微脆度。（圖／姚舜攝）

「度假飯店也該有美食！」，礁溪長榮鳳凰酒店副總經理陳建宏表示，許多休閒度假飯店都以飯店硬體與娛樂設施以廣招徠，卻忽略了客人「吃的權益」。所以礁溪長榮鳳凰酒店除年年請到諸如北京〈全聚德〉、重慶〈小天鵝〉等中國知餐廳，以及米其林摘星餐廳主廚到店客座，今天更希望在中餐廳以高檔食材入饌，提供客人除了吃到飽Buffet以外更多選擇。

陳建宏表示，過去只有都會城市的國際觀光飯店，或是高檔粵菜餐廳才能吃到高檔鮑魚，如今礁溪長榮鳳凰酒店中餐廳以「鮑魚專賣店」或「鮑魚館」的概念出發，網羅不同品種鮑魚入饌，烹製不同的味道，除提供客人比在城市飯店用餐更多樣選擇，並可讓客人透過口舌與味蕾認識不同鮑魚的特色。

〈百合蘆筍爆鮮鮑〉是用蘆筍、百合、彩椒、蒜頭與蔥段，與切了丁塊狀的澳洲鮮鮑一起爆炒。（圖／姚舜攝）

〈懷舊芋頭鮑魚粥〉是用滷透入味的鮑魚、響螺片、炸過的芋頭、北菇絲、肉絲、爆香的開陽與紅蔥酥，先與米飯一起蒸過再下高湯熬煮成粥。（圖／姚舜攝）

根據統計，全世界產的鮑魚超過100種，除了日本、澳洲、紐西蘭、南非與墨西哥以外，美國、歐洲與中國，甚至中東都有產鮑魚。由於生產區域的環境與海域不同，即使是同一品種的鮑魚，風味與口感也會因產區不同而有很大差別。事實上，這也是各國鮑魚價格大不同的主要原因。

鮑魚分乾鮑、鮮鮑、罐頭鮑與冷凍鮑，而乾鮑的價格最昂貴，原因是製作乾鮑須經過晾曬、鹽漬、水煮、烘乾、吊曬等驟複雜的工序，而鮮鮑經加工成為乾鮑後，重量只有原先的10分之1。「時間就是成本」，正是乾鮑昂貴的原因。各種乾鮑中又以日本產的「網鮑」、「吉品鮑」和「窩麻鮑」最愛鮑魚老饕推崇，並被舉世公認為「世界3大名鮑」。

日式風味的〈磯煮南非鮑〉是以用昆布、柴魚、醬油、冰糖和味醂熬製的醬汁滷煮南非鮑魚，入味後再淋上濃香的芡汁加強味道。（圖／姚舜攝）

用蒜蓉、辣椒與白酒和口奶油提味的〈蒜香白酒煮鮑魚〉，帶有一點義式風味。（圖／姚舜攝）

海水，是影響鮑魚品質的重要關鍵。日本的鮑魚專家曾告訴我，海水的清潔度與水流速度都會影響鮑魚生長，鮑魚肉質有軟有硬是因海水沖擊造成，鮑魚風味則跟海水的鹽份濃度密不可。

礁溪長榮鳳凰酒店引進的各種鮑魚中就包括了日本青森縣的網鮑，這種深咖啡色的乾鮑外形呈橢圓狀，裙邊較細，枕底起珠，底部廣闊平坦，尾部較尖，肉很厚實，切開後側剖面有有網狀紋路，故名網鮑。主廚邱龍俊用了3天以上時間將之漲發後，用以老母雞、雞爪、 豬腿與豬皮，以及金華火腿熬煮的滷汁煨悶使其入味，。成菜後用金箔點綴整隻上桌，形色味就跟高檔粵菜餐廳菜單上的〈原隻鮑魚〉一個樣。

礁溪長榮鳳凰酒店中餐廳的鮑魚套餐共有7道菜，除有原隻鮑魚、港式燉湯、櫻花蝦米糕，還有港式奶油焗龍蝦。（圖／姚舜攝）

礁溪長榮鳳凰酒店中餐廳希望建立「鮑魚專賣店」形象，主廚邱龍俊以日本、南非、墨西哥與澳洲鮑魚入饌，提供食客數十種鮑魚佳餚選擇。（圖／姚舜攝）

整隻鮑魚的樣子形似元寶，不同的鮑魚口感風味互異，所以邱龍俊也用了類似手法興醬汁煨製南非的乾鮑，以及墨西哥與澳洲的車輪鮑，客人除了可比較不同鮑魚的差別，最重要的是可以依個人預算品味鮑魚，27頭南非乾鮑，每隻1880元，而的27頭南非乾鮑，而日本24頭網鮑每隻5280元，選擇很多、豐儉由人。

除了單點不同品種的整隻鮑魚，邱龍俊也用不同鮑魚與其它食材搭配入饌，烹製不同風味的菜餚讓客人選擇。值得一提的是，除了傳統中式風味外，菜單上並有日式與義法等西式口味的鮑魚菜餚可點。而內有整隻鮑魚、半尾龍蝦、港式燉湯與櫻花蝦炒飯的每日套餐訂價980元，比起城市飯店同級套餐，這樣位顯得相對超值。

(工商)