好想贏中信兄弟 富邦悍將吸收棄將有爭議

2018年01月15日 11:22 中時 陳志祥

中職球團中信兄弟與富邦悍將今年球季的「金控之戰2.0版」，恐將變成「失控之戰」！為了總冠軍之夢，明爭暗鬥無所不用其極，富邦悍將想要比中信兄弟更早拿下總冠軍，高層直接授意吸收中信兄弟4名棄將，擺明針對中信而來，但也會讓中職陷入危機！

富邦為了及早奪下總冠軍、締造成軍2年封王的紀錄，更重要的今年富邦如能拿下總冠軍榮銜，將狠狠甩了中信兄弟一巴臉，中信兄弟從和信鯨到中信兄弟皆與總冠軍緣慳一面，富邦投入中職第2年即有佳績的話，中信面子掛不住。

中信的棄將讓富邦有機可乘，興起「以子之矛、攻子之盾」策略，富邦原本想要吸收中信棄將的強棒蔣智賢與投手陳鴻文，後來投手林煜清順勢加入，外野手張正偉因戰力考量而獲得青睞，整個人事案由富邦大老闆蔡明忠決定，今天即可揭曉。

除了林煜清已經傳出簽約外，據了解，其他球星先簽1年合約的機率大，因為蔡大老闆的考量是球隊的戰力提升之外，也有「氣死」中信集團辜董的用意，採用「你丟我撿」戰略，以中信的棄將回攻中信，達成總冠軍的目標。

只是富邦不顧以往中職球團對於「有爭議」球員的任用「默契」，逕行吸收中信棄將，不僅導致中職球團內部紛爭，可能造成「放話文化打擊對手」的風氣盛行、模糊防止外力介入比賽的焦點，同時也使得中職防賭的「馬其諾防線」崩解。

目前中職球星沾染緋聞的盛況與喝酒文化，與1997年第1次職棒涉賭案爆發之前相似，當時不少洋將、本土球星「頗好此道」，球團管制鬆散，甚至出現整隊在賽後被人請去吃飯；等到出了問題之後，才嚴格限制球員行為、作息，連手機也不能帶入球場。

中職幾番賭博案爆發前都是「酒、色先行」，對於涉入酒、色球員的篩選不可不慎。今年中信與富邦的「金控大戰2.0版」，比賽戰火未開打，已經使出「爭議手段」，富邦想要挽回去年戰績的頹勢，大膽任用中信的棄將，企圖心強、但頗有爭議，後續影響有待觀察。

(中時)