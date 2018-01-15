台藝人西進跨年向錢看？學者解緣由「酬勞一樣還是很多人會去」

2018年01月15日 08:26 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

2018新年伊始，兩岸跨年活動卡司陣容就讓網友感嘆：對岸隨便一場就屌打我們全部！。對此，台藝大廣電系教授賴祥蔚指出，台灣藝人西進跨年只是冰山一角，實際上反映的是兩岸影劇產業發展消長；就算兩岸跨年酬勞一樣，還是很多人會去，他們更看重的是未來成長和發展性。

賴祥蔚接受中評社採訪表示，對於從事演藝工作的人員來說，除了要有演出機會，也希望自己能不斷成長，大陸整個演劇產業都提供這樣機會，還可磨戲追求成長，且大陸戲劇近年進軍海外，甚至是放眼全球市場。

台灣演藝圈大咖藝人今年幾乎都參加大陸衛視的跨年活動，如久未合體的S.H.E在浙江衛視表演；湖南衛視有蔡依林、羅志祥、張惠妹；費玉清與王力宏在東方衛視，而金曲歌王李宗盛、周華健、張信哲是江蘇衛視主力。

有網友相當釋懷說，大陸出的錢就是比較多，藝人選擇跨海去跨年，完全能夠理解。賴祥蔚則表示，大陸跨年酬勞高到5到10倍跑不掉，有人估算若以台灣最紅的藝人，在台灣跨年一場300萬新台幣，在大陸拿到300萬人民幣甚至500、600萬都可能。

不過，賴祥蔚指出，台灣藝人為翻倍價碼西進，只是表面上的原因，就算兩岸跨年酬勞一樣，還是很多人會去，大陸這幾年整個戲劇產業興起，比方說最近很火的《軍師聯盟》，還是早期《琅琊榜》，都可看到他們戲劇張力夠、深度夠，不論在劇本、場面、演員訓練上都有一定高度。對於從事演藝工作的人員來說，除了要有演出機會，也希望自己能不斷成長，大陸整個演劇產業都提供這樣機會，還可磨戲追求成長，且大陸戲劇近年進軍海外，甚至是放眼全球市場。

談到台灣戲劇環境，賴祥蔚表示，最近華視董事會列7項理由請總經理郭建宏離開。郭是拍戲出身，剛到華視時曾邀幾位專家學者吃飯，說重建華視戲劇王國美名；郭發現華視共有3套設備，會操作的人只剩下2套，因為華視過去有段時間不拍戲，那些人流失了，過去一段時間郭做了很多努力，但忽然因為某些原因被趕走。

賴祥蔚表示，台灣現在的拍戲環境非常不理想，本來期望華視開始拍戲後，也許留在台灣可去華視拍戲，現在看到這種動盪，就會對台灣的環境感到憂心，更可能加速往對岸跑，跨年反應的只是冰山一角。

(中時電子報)