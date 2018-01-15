OL酒後揪同事玩3P昏睡 男友撞見誣指遭撿屍結局超展開

2018年01月15日 08:32 中時電子報 孫曜樟

北市一名陳姓OL酒後揪2名男同事回家玩3P，因為太累昏睡，男友回家撞見她下半身赤裸躺在床上，陳女為免男友起疑竟誣指遭同事撿屍並報案，後來被告同事拿當天出錄音檔佐證，性侵獲不起訴處分，不料，陳女竟提再議結果均遭駁回，此時2男不甘受辱反控陳女誣告，法官審理後痛批陳女只為擔心遭男友發現劈腿，竟2度謊報遭人酒後性侵，浪費司法資源，依誣告罪判刑8個月。

陳女在4年前8月間和2名男同事相約飲酒狂歡，酒後陳女揪2男玩3P，由於，當時接近其男友下班時間，陳女為拖延時間還打電話叫男友繞去士林夜市買宵夜，再從容的讓2名男同事離開，據蘋果日報報導，隨後陳女倒在床上昏睡，男友回住處發現她下半身赤裸，意識不清躺在床上，搖醒陳女質問發生何事，陳女竟回答，遭到2男同事撿屍性侵，接著由男友陪同到醫院驗傷並報案。

警方循線找到陳女控告的2名男同事，他們異口同聲喊冤，並說當天3人一起喝酒聊天，陳女自爆裝鵲避孕環，還當場掏出給他們看再裝回陰道內，不久後3人就很自然開始玩3P，做愛過程中，陳女還跟他們正常聊天、嘻笑，結束後3人還繼續將剩下的酒喝完，不知道她為何告性侵，2男並提出當時錄音檔佐證。

結果陳女控告2男性侵遭檢定獲不起訴，但陳女卻提出再議，結果仍是一樣，不料，陳女卻2度提出再議，最終仍是2男獲不起訴處分，此時2男不甘清白頻遭污辱，乃憤而反控陳女誣告，陳女也因此遭檢察官起訴

法院審理間陳女辯稱，她提告只是想要弄清楚當天發生什麼事情；辯護律師則說，當天是因陳女男友發現她下半身赤裸、意識不清，才會報警處理，並帶陳女去醫院驗傷，陳女直到隔天凌晨才漸恢復意識，確實遭人乘機性交，無虛構事實。陳女男友也稱，當天他下班回住處，發現女友頭身赤裸昏睡，怎麼叫喊都沒有反應，當他用力搖醒陳女，問她發生什麼事情，女友竟回說「你就不能溫柔一點嗎，老娘剛被兩個男人操過」。

合議庭審酌2名男同事提出的錄音檔、各方證供認定，案發當時陳女雖有喝酒但意識清楚，仍知打電拖延男友返家時間，且知道自己和2名男子發生過性關係，因此，法官痛批陳女，只為擔心遭男友發現劈腿，竟謊報酒後遭人性侵，甚至堅持對檢察官2次的不起訴處分後提再議，導致2男一再因案遭偵辦，不僅浪費司法資源，且犯後毫無悔意，依誣告罪判她8月徒刑，全案可上訴。

(中時電子報)