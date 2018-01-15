蔡扛不住壓力、國民黨虛弱 民進黨將台推向險境？

2018年01月15日 08:28 中時電子報 謝雅柔

蔡政府上台後，在113席的立法院擁有68席，獨派對蔡的期待更高，沒有國民黨幫著抵擋，她不照單全收獨派的要求，連任都會出問題。有評論指出，扛不住壓力的蔡英文加上虛弱的國民黨，讓公投成了台灣的火藥庫，而大陸已下狠話，未來若有美國軍艦停靠台灣、台美高層互訪，必將把台灣推向險境。

據中評社社評指出，最近的幾項爭議法案都存在同樣問題，國民黨弱到簡直趴在地上，為民進黨一路開綠燈，隨著年底九合一選舉將到來，公投案一一被拋出來。「民進黨怕踩紅線不敢推主權公投，時代力量在壓力下也不敢發動，卻暗助獨派，明的不敢，暗著來，結果無法預期」。

此外，美國總統川普去年12月12日簽署《2018財政年度國防授權法》（NDAA）將台美軍艦互訪停靠、邀請台灣軍方參加紅旗軍演等首度入法；以及美國眾議院日前通過《台灣旅行法》讓美台高層官員互訪。對於友台法案逐一出爐，該報導稱國民黨不敢也不會反對，甚至連提醒的話都不敢說。對這些法案大陸已撂下重話，接下來若有美國軍艦停靠台灣、台美高層互訪，勢將把台灣推向險境。

蔡上任後大力清算國民黨，讓民進黨能永續執政，「如今看來這未必對她有利、對民進黨有利」。報導稱民進黨政權越穩，獨派施壓的力道越大，若民進黨2020能再拿下政權，獨派就按奈不住，兩岸要對撞了。「民進黨養大了獨派，獨派轉成了民進黨執政不可承受之重」。

對於日前有民調顯示外界不看好蔡能連任，報導稱該民調極具叫陣意味。若那時候國民黨夠強，蔡雖擋不住獨派也可以拿國民黨當煞車皮，不過目前煞車皮僅一小片完全使不上力，蔡英文必須承擔自己所做的。「以最近情勢看來，要撞牆的時候，也就撞上去了」。

(中時電子報)