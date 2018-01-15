MLB》紐媒：洋基堅信能用「合理價」得達比修

自由市場流動慢，洋基有機會等到達比修降價。(美聯社)

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中時電子報

洋基尚在自由市場尋找先發投手，近期投身達比修有爭奪戰，然而，他們不想讓團隊薪資超過1.97億美金奢侈稅門檻，目前薪資卻已達約1.78億，洋基會用多少籌碼爭取達比修，成為外界關注的焦點之一，但據紐媒報導，洋基看如今自由市場流動慢，有信心能用「合理價」得標。

31歲的達比修期望拿到年薪2000萬起跳的複數年合約，在目前各隊極力想避免繳奢侈稅的情況下，對哪隊都是沉重負擔，何況是薪資空間所剩不多的洋基。《紐約每日新聞》記者哈波(John Harper)曾表示，如果洋基給達比修超過4年合約，他們會後悔做這個決定。

哈波認為，照現在各隊對開大約態度保守，洋基有機會能用「合理價」得到達比修；至於合理價是多少？哈波推測大概是5年8000到9000萬左右。這開價合約年限5年跟平均年薪最多1800萬，都與達比修預期有落差，但在洋基還沒做任何動作清薪資前，開這條件也可能超過奢侈稅門檻。

洋基現在正設法拋售未來3年薪資還有6800萬的艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)，但要交易成行，洋基估計得負擔至少一半薪資，也就是大概清出1000萬左右空間。洋基不想超過奢侈稅，還要替7月交易布局，繼續等待是一個選擇，且各隊砸大錢意願低，達比修選擇降價也不無可能。

(中時電子報)

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