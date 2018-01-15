全國都市地價總指數下跌！新北板橋區跌最多 花蓮漲最大

內政部今天發布第49期都市地價指數，新北板橋區地價下跌最多。（資料照片，陳君瑋攝）

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內政部今天發布第49期都市地價指數，全國都市地價總指數較上期下跌0.91％，多數縣市地價變動幅度微小。本期各直轄市、縣（巿）之地價指數下跌前三名為新北市（下跌1.73％）、臺中市（下跌1.48％）、臺北市（下跌1.16％）下跌幅度相對較大外，其餘各直轄市、縣（巿）均屬1％以內之微幅變動。以各別區域來看，以板橋區跌幅（下跌2.54％）最為明顯；另以花蓮縣上漲0.96％，幅度最大。

內政部表示，第49期（106年4月1日至106年9月30日）全國都市地價總指數為117.24（以102年3月31日為基期），較上期下跌0.91％。以波動情形而言，相較上（48）期下跌之0.49％及去年同（47）期下跌之0.35％，本期下跌趨勢亦為近3期之新高。

在波動幅度較大的縣市中，以新北市下跌1.73％，跌幅最大，其中又以板橋區跌幅（下跌2.54％）最為明顯，該市表示該區因受重劃區新建案開價較低影響，以致地價呈現下跌趨勢。

另以花蓮縣上漲0.96％，漲幅最大，其中以花蓮市漲幅（上漲1.59％）最為明顯，該縣表示該市因受住宅區不動產市場活絡，地價呈現上漲趨勢，並集中於火車站及美崙等地區。

此外，本期全國土地買賣筆數為25萬7,464筆，較上期23萬9,240筆，增加7.62％；較去年同期23萬3,462筆，增加10.28％。

內政部指出，都市地價指數是將各縣市都市計畫範圍內的住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取具代表性的中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內的相對變動（上漲或下跌）的百分數，其性質類似物價指數，並定期於每年1月15日及7月15日發布。

(中時)

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