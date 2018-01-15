奇！枯葉竟會「呱呱呱」！這個「偽裝高手」藏身動物園

2018年01月15日 09:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

電影《侏羅紀公園》名言，「生命會自己找到出路」！這個例子也出現在台北市立動物園！看似枯黃的樹葉，然牠卻會動，不時還會發出「呱呱呱」的叫聲？隱藏在動物園裡的大內高手究竟是誰？

「三角枯葉蛙」在體型上具有雌雄二型性，即公母體型相距甚大。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園兩棲爬蟲動物館模擬熱帶雨林的雨季條件，首次成功繁殖三角枯葉蛙，目前這批受精卵已經孵化為蝌蚪，蝌蚪的外型非常特殊，具有朝上呈星芒狀的大嘴，有利牠們吸取漂浮在水面上的食物！再過一陣子等蝌蚪們順利變態為小蛙後，就能搬到生態缸和大家見面，請大家要記得常常來動物園拜訪三角枯葉蛙唷！

三角枯葉蛙是野外的偽裝高手之一，當牠們靜止不動時，由背部觀察就如同一片枯黃的樹葉，所以白天時牠們多半藏身在落葉堆中休息，等到夜晚才會出沒在熱帶雨林的底層區域活動。

「三角枯葉蛙」的受精卵在水中發育的樣貌，外形和荳芽菜十分相似。（台北市立動物園提供）

牠們最大的特徵便是雙眼上方與吻端的三角形突起，搭配身上黃褐交錯的顏色及紋路，讓身體外觀貌似一片枯葉，這些凸起的部位看似堅硬，實際上非常柔軟，主要功能就是用來偽裝，並不能作為攻擊或防禦的武器，因此當三角枯葉蛙遭遇威脅時，就會趕緊將身體緊貼地面，偽裝成落葉堆的一部分，好躲避天敵的襲擊。

三角枯葉蛙在體型上具有雌雄二型性，即公母體型相距甚大，雄蛙的體長在6-9公分左右，雌蛙則可達到15-20公分。牠們終年都待在森林底部，只有當雨季來臨時，降雨會觸動開啟三角枯葉蛙的繁殖行為，此時雄蛙們才會移動到水域邊展開熱鬧的求偶派對。雄蛙在鳴叫前會深深的吸入一大口氣鼓脹身體，然後再將空氣擠壓至鳴囊，藉此釋放出震耳渾厚的鳴叫聲，以吸引遠方的雌性個體前來。

「三角枯葉蛙」的雌蛙約可產下5-600顆卵。（台北市立動物園提供）

相親成功的愛侶們會在水域上方進行交配，而每隻三角枯葉蛙的雌蛙約可產下5-600顆卵，產完卵後蛙爸蛙媽們便各奔前程，留下受精卵在水中自然孵化。

受精卵在水中發育的樣貌，外形和豆芽菜十分相似，剛孵化的蝌蚪身體是白色的，嘴巴尚未發育完成，在這個階段沒辦法進食，主要仰賴身上的卵黃提供養份，等到嘴巴長成星芒狀且略為朝上時，才能自己採食漂浮在水面上的食物。

「三角枯葉蛙」的蝌蚪外型非常特殊，具有朝上呈星芒狀的大嘴。（台北市立動物園提供）

蝌蚪隨著年齡增長，體色會逐漸轉變為褐色。保育員估計這次繁殖的三角枯葉蛙蝌蚪，在今年入夏之前就變態為小蛙，屆時會為牠們在遊客參觀面布置一個舒適的新家，正式介紹這群外型奇特又可愛的蛙蛙們給大小朋友認識，請大家耐心期待！

(中時電子報)