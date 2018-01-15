NBA》力戰50分鐘 一眉哥助鵜鶘延長擊退尼克

2018年01月15日 09:56 中時電子報 黃邱倫

「一眉哥」安東尼戴維斯今天前往紐約踢館，力戰50分鐘狂砍48分、17籃板、4抄截、3阻攻，帶領鵜鶘經過延長賽苦戰後123比118擊退地主尼克，笑拿2連勝。

安東尼戴維斯比波爾金吉斯出道的更早，比賽經驗與穩定性也比波神來得更好，他在投進壓哨球後，鵜鶘上半場48比57落後，個人攻下16分、6籃板。

易籃後，尼克將領先優勢擴大至將近20分，第四節鵜鶘絕地大反攻，直到比賽剩下最後9秒僅落後2分，鵜鶘組織最後一波攻擊，考辛斯助攻給安東尼戴維斯投進追平分，戴維斯下半場攻下29分，勇冠三軍。

延長賽，安東尼戴維斯單挑波爾金吉斯，只見他左晃右移的甩開波爾金吉斯，然後以小牛當家一哥諾威茲基的獨拿絕活「單腳跳投」方式破網得分。最後24秒戴維斯搶下關鍵進攻籃板，尼克無奈之下只能採犯規戰術，鵜鶘鎖定勝局。

戴維斯全場只休息3分鐘，堪稱是鐵人，30投17中可見得手感非常好，其中32分來自下半場和延長賽，同時也是NBA過去50年來唯一能單場繳出48分、17籃板、4助攻與3阻攻的球員。

除了安東尼戴維斯外，哈勒戴31分、5籃板、4助攻、4抄截，表現同樣不俗，摩爾16分，考辛斯繳出15分、16籃板、5助攻、7抄截、3阻攻的全能成績單。

(中時電子報)