陳師孟：當監委要專打辦綠不辦藍的法官

2018年01月15日 10:02 中時 周毓翔 、 陳信翰

立法院15日審查監察委員被提名人資格，被提名人楊芳玲（左起）、楊芳婉、陳師孟、蔡崇義、趙永清出席。（陳信翰攝）

立法院15日審查監察委員被提名人資格，被提名人陳師孟（右2起）、楊芳婉、趙永清、蔡崇義出席，民進黨立院總召柯建銘（左2）、立法院秘書長林志嘉（右1）上前致意。（陳信翰攝）

立法院今審查監察委員被提名人資格，色彩鮮明的監委被提名人陳師孟一開口就引起譁然。陳師孟表示自己將會「三分打老虎七分打司法」，專門辦過去對綠營總統、政務官追殺的法官，還有對藍營總統及政務官縱放的法官。

陳師孟表示，他上任後不打算處理民間訴願的部分，「任期也沒剩多久，實在沒有餘力」，他認為應該把任務侷限在政治性的案件上，政治性案件都是代表性案件，對整個社會有很大意義。

陳師孟指出，他將會「三分打老虎七分打司法」，因為還是有國民黨中評委陳庚金這種說出「公務員能混就混能撈就撈」的人，還是這種行政體系的敗類要清除。

陳師孟強調自己上任後將專注處理過去對於綠營總統及政務官的追殺的法官，大家都知道追殺過程當中用了很多不合程序正義的手段。還有這些司法官對藍營總統、政務官縱放的行為，包括在最近馬總統的洩密案，一審二審法官的審判文都有很多莫名其妙的法律見解。

陳師孟也批評現在有些法院在處理國民黨黨產的案子時，竟然配合國民黨拖延時間，做了對黨產會不利的判決，「法官應該知道轉型正義的過程中，正義是原則，不是個人或政黨司法的原則。」

綠委蘇巧慧詢問陳師孟在馬政府時期如果被提名監委是否接受，陳師孟表示不會，但是蔡政府來提名他就馬上答應，主要是因為他對監察權的理解在馬政府的時期還不清楚，經過馬執政8年才看出監察權的重要性。「主要功能就是在制衡司法」。

(中時)