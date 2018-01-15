研製噴射引擎有成 陸要外銷德國

2018年01月15日 10:22 中時電子報 楊幼蘭

德國以講究產品的品質聞名，如今中國在致力發展噴射引擎技術後，正與德方展開會談，打算出售相關尖端機械裝置，而這可望改善中國製造業的國際形象。

據《南華早報》（South China Morning Post）14日報導，一名中國政府高級科學家透露，利用相關技術所生產的渦輪葉片，能承受比合金熔點高攝氏幾百度的高溫。由於事涉敏感，因此這名參與協商的科學家要求匿名。

渦輪葉片會將燃料燃燒的熱轉換為能量，以驅動飛機。無論對民用或軍用現代飛機來說，渦輪葉片都是最重要的元件之一，而它們的品質決定了噴射引擎的安全，強勁與耐用程度。

目前中國已是全球最大的民航機市場，相關技術突飛猛進，對陸製噴射引擎來說，或許是舉足輕重的一步。空巴（Airbus）與波音（Boeing）接受的訂單數以千計，而中國也在發展C919客機。

近年來，中國不斷在葉片加工技術，還有合金鑄造與氣動設計上獲得突破，因而得以製造嶄新系列的強力軍用噴射引擎。

其中最引人關注的，就是為中國殲20隱形戰機而設計的渦扇15「峨眉」發動機。分析指出，雖然渦扇15歷經可靠性問題，但中國官媒去年聲稱，它的性能可媲美普惠（Pratt & Whitney）的F119。而F119是世上最先進的軍用噴射引擎，當初是為洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-22「猛禽」（Raptor）隱形戰機而設計。

環顧全球，中美是唯二有戰略隱形噴射戰機服役的國家。「我們願意與德國工業夥伴分享最今硬體與技術，」這位科學家說，「雙方工業代表已完成首輪聯繫。」中國位於西安的主要軍機引擎製造商代表今年初將訪柏林，以擬定對德出口草案。

由於協商才剛開始，牽涉的軍民兩用機械裝置與技術都很敏感，需要中德政府批准，因此這位科學家要求，不要寫出相關機構。而北京則已表達，支持這項可能達成的協議。

中國外交部回應南早的相關提問說，「中德在多方持續加強合作，正向進展已獲廣泛肯定，而這反映出中德高層的關係」。

中國外交部並指出，雙方在高科技與智慧財產領域的合作充滿了光明的前景。不過，德國駐北京使館並未發表評論。

北京航空航太大學能源動力與工程學院教授陳江說，就算中國提供軍用噴射引擎技術給德國，他也不意外。參與研發中國空軍新型噴射引擎的陳江認為，近年中方在好些戰略領域獲得卓越的進展，這是相當有可能的。

相對的，另一名曾在德國工作多年的北京噴射引擎科學家卻認為，這協議最後可能不會有結果。他指出，德國是美國盟邦，在這敏感技術領域和中國合作，將面臨許多限制。

(中時電子報)