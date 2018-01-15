真的是水「龍頭」！隱身戲院角落的1甲子工藝傑作

2018年01月15日 10:47 中時 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

已有1甲子以上歷史的北港振興戲院，經糕餅業者重新整修，成為賣場與糕餅博物館，館內保存1座龍頭造型的水龍頭，文史工作者研判，水龍頭手工精緻，為日據時代產物，至少有70年歷史，是名副其實的「水龍頭」。

位於北港鎮中山路的振興戲院，於1954年開業，1970年結束營業，後由糕餅業者購買規畫為賣場兼糕餅博物館，整修時在角落發現1座龍頭造型的水龍頭，相當精緻，業者不忍拆掉，請文史工作者前來協助保存。

文史工作者蔡承祐表示，民間習俗認為龍吐水，水聚財，這座龍頭造型的水龍頭應是戲院希望生意興隆所特別製作的，整座水龍頭以細石子與玻璃片粘合而成，細微處清晰可見，雖略有破損，但仍看得出來是出於名家之手。

蔡承祐指出，業者決定加以保存，做為糕餅博物館的特色，配合懷舊電影與布袋戲的演出，呈現多元的文化特質，希望財源如自來水一般滾滾而來，生意興「龍」。

資深文史工作者黃水水指出，振興戲院在昭和7年配合中山路第2次「市街改正」，使用古蹟工法，將整棟6間店面搬遷至目前位置，水龍頭即為當時藝師的巧作，以雕塑手法施以洗石子堆塑成型，鑲上玻璃片為龍眼鱗片，栩栩如生。

「水龍頭」整體以灰白的月亮做為配色，襯托出玻璃片的光華亮麗，頗有魚躍龍門之意，也符合風水堪輿之說。因日據時代建築皆為木結構，所以水龍頭也具有鎮火、安居樂業慶太平意涵。

(中時)