挑戰星巴克！路易莎咖啡黑卡折扣「殺無赦」

路易莎咖啡虛擬「黑卡」累計會員數近25 萬後，即日起推出一連串超殺優惠折扣。(圖／路易莎咖啡)

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路易莎咖啡總經理黃銘賢表示，繼這波優惠之後，路易莎4月1日起還有另一波超殺優惠。(圖／路易莎咖啡)

為擴大搶攻「黑金」，在台連鎖門市店數已達330家的台灣連鎖咖啡「潮」牌路易莎咖啡，自今（15)日起正式針對虛擬「黑卡」會員祭出一連串超級優惠，除消費滿100元即送刮刮樂券可享「買1送1」或「1元拿鐵」優惠，購買單品咖啡豆及指定手沖單品(完美日曬耶加/曼特寧迦佑山 G1)可享75折。大部份消費者喜愛的品項都可享優惠，堪稱「殺無赦」促銷行動。

路易莎咖啡的這波強力促銷行動，以「超殺優惠」提高市占的意圖明顯，且頗有向經常推出「買1送1」的星巴克挑戰叫陣意味，掀起連鎖咖啡市場大戰。

為了經營熟客，路易莎咖啡搭上搭上AI浪潮，運用最新AI的「EILIS」社群加速互動功能，創新推出業界第一張虛擬「黑卡」，去年12月21日在官網臉書推出當天，即造成粉絲瘋傳，觸及人數超過300萬人，10萬人申請，至今會員數已達25萬人，成為市場咖啡控熱烈討論的「黑勢力」。

有別於市場上各種會員卡、聯名卡、家族卡，路易莎的「黑卡」率先跳出實體卡片框架，不再會員「卡卡」，消費者只要透過臉書或分店的QR Code，即可進入messenger完成申請、發卡，不會有實體卡片，之後會員只需出示手機messenger頁面的黑卡及卡號即可享有優惠，免除消費者隨身攜帶各種卡片的困擾。

路易莎是台灣擁有最大規模烘豆場的「Local King」台灣在地連鎖咖啡品牌，總經理黃銘賢為了烘培出好喝的咖啡豆，花了14年的時間親自烘豆，如今路易莎連鎖店數已經超過330家分店。黃銘賢表示，路易莎發行黑卡旨在累積常客，並以實質優惠回饋長期支持路易莎的紛絲。他表示，在累計足夠會員數後，路易莎咖啡自即日起發起一連串超殺優惠強力出擊，他並透露，4月1日起第2波超值活動將更讓會員驚喜！

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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