女自摔送醫清創 項鍊不見怒告成大急診部

2018年01月15日 10:47 中時 程炳璋

張姓女子日前騎機車在台南市勝利路自摔車禍，送到成大醫院急診室治療，護理人員因檢查傷勢，要求她脫下脖子項鍊清創傷口，但治療後卻未收到項鍊，護理人員竟改口聲稱並未負責保管項鍊，張女家屬也稱未收到院方轉交，在各說各話下，張女怒告成大急診室保管人員涉嫌侵佔，成大醫院表示尊重司法調查。

22歲張姓女子日前騎車在勝利路自摔車禍，被送到成大急診室緊急治療，急診護理人員告訴她脖子要清創傷口，要求她取下項鍊，以便治療，項鍊則由急診室人員先代為保管，醫院的財務簽收單上的項目還註明著「一條項鍊」。

張女傷口治療後，卻遲不見院方歸還項鍊，因這條項鍊價值1萬餘元，自己相當珍惜，著急詢問急診室的護理師，沒想到醫護人員卻堅稱並未負責保管項鍊，令張女錯愕不已。

張女並向醫院確認，項鍊是否有轉交給家屬，但張女家屬卻皆稱不知情，從未收到項鍊。

意識清醒後的張女心有不甘，認為自己到醫院接受治療，竟無端平白損失一條1萬餘元的項鍊，醫院人員還冷淡以對，讓她氣結。

因為雙方各說各話，認知有落差，張女投訴無門，決定到警局對醫院的財物保管人員提告侵占，希望警方釐清財物不見的原因，成大醫院表示案件已進入司法審理，就尊重司法調查。

(中時)