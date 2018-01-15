女自摔送醫清創 項鍊不見怒告成大急診部

張女受傷送醫卻不見項鍊，狀告成大急診室護理人員侵占。（程炳璋攝）

友善列印
中時

張姓女子日前騎機車在台南市勝利路自摔車禍，送到成大醫院急診室治療，護理人員因檢查傷勢，要求她脫下脖子項鍊清創傷口，但治療後卻未收到項鍊，護理人員竟改口聲稱並未負責保管項鍊，張女家屬也稱未收到院方轉交，在各說各話下，張女怒告成大急診室保管人員涉嫌侵佔，成大醫院表示尊重司法調查。

22歲張姓女子日前騎車在勝利路自摔車禍，被送到成大急診室緊急治療，急診護理人員告訴她脖子要清創傷口，要求她取下項鍊，以便治療，項鍊則由急診室人員先代為保管，醫院的財務簽收單上的項目還註明著「一條項鍊」。

張女傷口治療後，卻遲不見院方歸還項鍊，因這條項鍊價值1萬餘元，自己相當珍惜，著急詢問急診室的護理師，沒想到醫護人員卻堅稱並未負責保管項鍊，令張女錯愕不已。

張女並向醫院確認，項鍊是否有轉交給家屬，但張女家屬卻皆稱不知情，從未收到項鍊。

意識清醒後的張女心有不甘，認為自己到醫院接受治療，竟無端平白損失一條1萬餘元的項鍊，醫院人員還冷淡以對，讓她氣結。

因為雙方各說各話，認知有落差，張女投訴無門，決定到警局對醫院的財物保管人員提告侵占，希望警方釐清財物不見的原因，成大醫院表示案件已進入司法審理，就尊重司法調查。

(中時)

烏龍！天邊閃爍星看成無人機 高… 全台一週逾300人疑急凍猝死 北市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。