破百體重致腰椎變形 微創助婦重拾健康

2018年01月15日 10:50 中時 陳淑娥

體重逾百公斤的6旬黃婦，腰椎椎間盤突出合併脊椎移位，長達4年時間，因大腿麻痛而無法入眠；經腰椎微創融合手術後，不僅大幅減緩大腿麻痛情形，也改善了失眠，讓患者重拾以前正常生活。

黃姓婦人身高158公分，體重卻高達110公斤，罹患糖尿病約6年，4年前開始出現大腿麻、疼痛及走路無力感，常常坐著就不想起來活動，且因大腿時常出現麻痛感，造成長期失眠，精神狀況也越來越差。

黃婦4年來做過復健及針灸治療，但效果均不顯著，她看見鄰居進行傳統手術後，不僅穿著笨重鐵背架，且常說腰及大腿還是會疼痛及脊椎無力等副作用，所以很擔心手術後無效，遲遲不敢到醫院看診接受治療。

黃婦經朋友介紹赴童綜合醫院微創中心接受治療，副院長徐少克確認患者因體重過重，致腰部支撐力不足，腰椎長期支撐過重下，造成腰椎第3、第4與第5節椎間盤突出，合併脊椎移位，安排住院進行腰椎微創融合手術，術後患者住院5天即出院返家，目前大腿麻痛情形改善，也不再受失眠所苦。

徐少克表示，傳統腰椎手術須從腰背正中央進入體內後，切斷腰椎後方兩側肌肉，及切除後脊突及椎板，容易造成肌肉組織較大破壞及失血過多，整個脊椎後主樑也被切斷破壞，術後易產生背肌纖維與萎縮及脊椎無力鄰近節病變等後遺症。

徐少克進一步指出，腰椎微創融合手術，可從下背兩側進入腰椎，保持肌肉組織完整脊椎結構，也沒有破壞，術後不用穿笨重鐵衣，傷口小且失血少，術後患者的復原也較快和不痛，大多是5天內即可出院。

(中時)