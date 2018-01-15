10年前斷送市長路 陳其邁：我是死了一次再回來的人

陳其邁15日接受電台訪問時，對於2006年從代理高雄市長下台後，表示「我至少是死了一次再回來的人」，這就是人生啦！（陳信翰攝）

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立委陳其邁15日接受電台訪問。（陳信翰攝）
立委陳其邁15日接受電台訪問。（陳信翰攝）
立委陳其邁15日接受電台訪問。（陳信翰攝）

綠委陳其邁於2005年代理高雄市長時，因為高捷泰勞弊案遂宣布請辭，原規劃的市長之路意外中斷。他今(15日)接受廣播節目專訪時提及這段回憶，一度哽咽無法言語。陳其邁說，當時雖然去倫敦擔任訪問學人，但人生沒方向感，不知道要未來要往哪走，覺得自己在政治上沒有明天，一無所得，坦言自己是「死了一次再回來的人」。

媒體會後詢問陳其邁，為何當時在泰晤士河畔覺得死了一次？他說，當時沒有想到有一天還會再重返政壇，甚至站在媒體前說要再參選高雄市長，人生有得有失，盡力就好。媒體再度追問當時是否有輕生念頭？陳並未否認。

菊系綠委劉世芳上週宣布退出高雄市長初選，引發政壇關注，外界也影射總統蔡英文約見高雄市長陳菊勸退，甚至傳出入閣條件說。陳其邁強調，他絕對沒有請蔡英文去勸退誰，指蔡英文絕對不可因為一個人去處理這些事情，他也不是那種冒冒失失去請託的人，指劉的退選對黨內團結有幫助。

陳也說，他事先不知道劉要退選，事發當天地方有人告訴他，他還回說「怎麼可能、不要亂講」，直到下午2時許媒體報導後才較確定。

陳其邁於2005年時代理高雄市長，原有意角逐下屆高雄市長，但因捲入泰勞及父親陳哲男弊案，外界看好的政治明星最後黯然下台，並轉往倫敦政經學院散心，陳的友人形容，他一度在泰晤士河畔非常潦倒失落。

陳談起這段回憶一度無法言語，坦言從市長忙碌的生活突然靜下來，在英國就是上課、聽演講，不知道訪問學人結束後要做什麼，「有一天就突然覺得不知道要往哪裡走」。

陳坦言那段經歷是「挫折」，沈澱下來會比較關心周遭人，並設身處地替人著想，這十年來對他成長很多。

(中時)

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