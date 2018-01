帶妻女遊歐獨缺兒子Max 吳尊沒被罵反倒被讚爆！

2018年01月15日 10:50 中時電子報 吳品瑤

吳尊貼出視訊截圖,揭開將兒子留在外婆家,是為了試試孩子的堅強程度。 (翻攝自吳尊微博)

前男團「飛輪海」成員吳尊能歌能演還長得相當俊秀,是相當受歡迎的演藝圈男神,然他其實早在2009年跟初戀女友結婚,兒子Max跟女兒(Neinei)繼承夫妻倆高顏值,吳尊帶著一雙兒女參加中國大陸親子節目《爸爸去哪兒》,不但耐心教養孩子的暖爸形象讓他人氣翻漲,Max跟Neinei也萌翻一大票觀眾,最近吳尊透露去年底帶著家人赴歐洲旅遊,分享的眾多照片裡,獨獨缺了萬人迷Max,而他昨天特地po文,解釋了沒帶兒子同行的原因。

吳尊日前po文透露年底帶著妻小出國走走,接著連續發布多則圖文,一家「3」口遊歷歐洲,景緻美翻不用說,連鮮少露面的吳太太都難得入鏡,看得出來玩得相當開心,但這些照片裡,卻都沒有吳尊兒子Max的身影,讓粉絲相當好奇究竟何故。

吳尊昨天特地po文,貼出跟Max的視訊截圖,坦言赴歐一個禮拜,只帶了老婆跟女兒,至於大家熱心詢問的Max,則是被獨自留在汶萊外婆家,他也認同:「大家是不是心疼Max?我們也是啦」,但也解釋這次全家旅遊之所以不帶上兒子,是想試試看「這男baby有多堅強」,而做爸的很驕傲地說Max沒讓他失望,「果然,他真乖...沒吵沒哭」,讓出遠門的夫妻倆感到安心,吳尊也大讚兒子「真的是我們的驕傲,We love you to the MAX」。

