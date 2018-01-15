帶妻女遊歐獨缺兒子Max 吳尊沒被罵反倒被讚爆！

吳尊年末帶妻女遊歐，獨缺萬人迷兒子Max。(取材自吳尊微博、吳尊秒拍短片)

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中時電子報
吳尊貼出視訊截圖，揭開將兒子留在外婆家，是為了試試孩子的堅強程度。 (翻攝自吳尊微博)

前男團「飛輪海」成員吳尊能歌能演還長得相當俊秀，是相當受歡迎的演藝圈男神，然他其實早在2009年跟初戀女友結婚，兒子Max跟女兒(Neinei)繼承夫妻倆高顏值，吳尊帶著一雙兒女參加中國大陸親子節目《爸爸去哪兒》，不但耐心教養孩子的暖爸形象讓他人氣翻漲，Max跟Neinei也萌翻一大票觀眾，最近吳尊透露去年底帶著家人赴歐洲旅遊，分享的眾多照片裡，獨獨缺了萬人迷Max，而他昨天特地po文，解釋了沒帶兒子同行的原因。

吳尊日前po文透露年底帶著妻小出國走走，接著連續發布多則圖文，一家「3」口遊歷歐洲，景緻美翻不用說，連鮮少露面的吳太太都難得入鏡，看得出來玩得相當開心，但這些照片裡，卻都沒有吳尊兒子Max的身影，讓粉絲相當好奇究竟何故。

吳尊昨天特地po文，貼出跟Max的視訊截圖，坦言赴歐一個禮拜，只帶了老婆跟女兒，至於大家熱心詢問的Max，則是被獨自留在汶萊外婆家，他也認同：「大家是不是心疼Max？我們也是啦」，但也解釋這次全家旅遊之所以不帶上兒子，是想試試看「這男baby有多堅強」，而做爸的很驕傲地說Max沒讓他失望，「果然，他真乖...沒吵沒哭」，讓出遠門的夫妻倆感到安心，吳尊也大讚兒子「真的是我們的驕傲，We love you to the MAX」。

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(中時電子報)

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