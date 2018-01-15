2飛彈炸毀三峽大壩？宋兆文轟：軍武白癡閉上臭嘴

2018年01月15日 10:54 中時電子報 謝雅柔

面臨大陸軍機繞台、啟用M503航線，學者蘇紫雲指台灣可優先部署1000枚中程飛彈，兩枚就可炸掉三峽大壩。對此，軍事專家宋兆文怒轟「請軍武白癡閉上你的臭嘴！」

面對大陸空軍繞台及M503航線舉動，淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲日前出席台灣北社演講活動指出，台灣必須注重「國防經濟」，要有正確的投資，因此軍售或武器發展應以「彈藥」為優先。舉例來說，光是佈署1000枚中程飛彈，就可以封鎖中國30多個機場，2枚便能炸掉三峽水壩。

對此，宋兆文指出，三峽大壩是可抗小型核武攻擊的超級水壩，中程彈道飛彈的彈頭約500-800公斤，威力有限，而三峽大壩的壩體是特殊高強度鋼筋水泥建造，遠比軍事碉堡要堅固太多，兩枚飛彈打龐然巨物的大壩如同搔癢，就算打200枚過去，只會造成表面的坑坑疤疤。宋說如果打三峽大壩，意在造成陸方嚴重傷亡，「人家當然持續狂炸我們各都會區報復，有想過我們會死多少人嗎？有想過給人家很好的理由，用中子彈攻擊我們嗎？」

至於蘇紫雲說買1000枚中程飛彈，就可以封鎖大陸30多個機場，宋兆文直言笑死人了。他說30多個機場每個機場，平均只能打30個左右的洞，大陸24小時之內就可修復，宋直呼封鎖個屁吧！

宋兆文說敵大我小是不爭的事實，國軍的防衛作戰，經過數十年的反覆磨練，在戰略戰術上，知道如何在險中求勝，如何在死裡求生。「請軍武白癡閉上你的臭嘴！根本輪不到你說三道四」。

(中時電子報)