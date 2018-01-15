雲林林內祕境多 浪漫尋訪落羽松

2018年01月15日 10:55 中時 許素惠

林內鄉長張維崢邀請全國遊客來林內尋訪祕境。（許素惠攝）

超級拍立得啟動，拍下林內祕境美景，象徵宣告「林內春遊ＦＵＮ松趣」活動開跑。（許素惠攝）

雲林縣林內鄉浪漫祕境多，農田水利文物陳列館園區內落羽松步道、三星路上長青羅漢松大道等不同季節都呈現不同風采樣貌與情調，為讓大家知道林內之美，林內鄉公所在這周末20、21日將舉辦「春遊林內FUN松趣」活動，引領遊客親炙美景。

林內鄉公所15日上午大力放送這個好消息，農田水利文物陳列館前放眼望去，就是有紅葉飄飄落羽松步道，而漫步出園區外三星路上兩排風骨各異、蒼勁挺拔的羅漢松大道，走進田中更有蝴蝶飛舞其間的波斯菊花海，到了夜間則轉換為炫耀奪目的夜間光廊。

林內鄉代會主席許林玉琴指出，林內鄉美景不斷轉換，很值得大家來遊賞，沈浸在最浪漫的氣氛中，並以相機留下美麗回憶。

林內鄉長張維崢等人一起啟動拍立得拍照，意味著今年度首度辦理的「春遊林內 FUN松趣」二部曲－浪漫尋訪落羽松活動正式開始，邀請全國的鄉親朋友，可以至林內農田水利陳列館及兩側道路欣賞取景今年度觀光重點的浪漫落羽松步道、羅漢松夜間光廊景點、繽紛波斯菊花海及神秘拍照打卡景點…等，趕快來尋找祕境，讓接著到來的春季假期多采多姿，按下快門，將照片一起帶回家珍藏。

張維崢指出，「春遊林內FUN松趣」活動將於1月20日正式開跑，除有落羽松及羅漢松外，周邊更規劃的4到5公頃的波斯菊花海將於活動時盛開，邀請大家一起來林內農田水利文物陳列館園區來參觀各項水利設施，賞落羽松、羅漢松、花海及聽音樂。

此外，還有森林音樂會、親子寫生著色比賽、闖關票選羅漢松活動、精美紀念品兌換。

(中時)