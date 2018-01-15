抗議政大解聘清潔工 「種子社」2學生肉身擋車被訴

2018年01月15日 11:12 中時 陳志賢

政治大學「種子社」社長劉姓男學生，與楊姓女學生，因政大更換清潔包商，導致多名清潔工疑遭非法解聘，去年7月為聲援清潔工，在政大莊敬一舍前抗議，不但以大聲公質問清潔廠商主任，並強行將其機車熄火、肉身阻擋其離去。台北地檢署去年已先依強制罪起訴一名東華大學王姓男學生，今(15)日再追加起訴劉、楊2人，併案法院審理。

目前國內大學的清潔工作，幾乎都是外包給清潔公司，清潔工幾乎都是一年一聘，處於違法邊緣；由於政大去年更換外包清潔廠商，由過去的明耀公司，換更為唐榮公司，致多名長期在政大打掃的明耀清潔工遭解聘。

去年7月3日，政大種子社和東華大學劉、楊、王3名學生聲援「被自動離職」的2名明耀公司清潔工，並陪同召開記者會，事後遭清潔公司提告。

事後，政大種子社針對校內清潔外包廠商主管控告學生一事，呼籲政大校方應行監督之責，並批評：「學生關心公共事務，政大卻在旁觀看，沒有盡到學校應有的社會責任！」校方則澄清校方置之不理的說法，並強調已積極地居中協調。

起訴書指出，2017年7月3日，楊、劉2人在政治大學莊敬一舍前，與接獲楊、劉2人臉書訊息而到場聲援的東華大學王姓男生多人，以質問唐榮公司未保障明耀公司員工工作權之藉口，楊女等人以手持式擴音器，並高舉抗議標語，共同圍堵正要上班的唐榮公司蕭姓女主任。

楊女並以擴音器對準蕭，脅迫蕭回答，楊見蕭不耐欲騎車離開時，推由劉男強行將蕭的機車熄火，王男等其餘人則故意站立在蕭的機車前面，迫使蕭無法騎車離去，楊則繼績以擴音器對準蕭質問，事後蕭向警方提告。

據了解，檢方庭訊時，楊、劉2人否認犯罪，劉辯稱，當時蕭拒答並欲騎車離開現場，他當時為使她停下才轉動其機車鑰匙，另楊則辯稱她僅持大聲公提醒蕭妙真勿惡意解聘清潔工。

但檢方認為，楊、劉、王3人涉犯刑法強制罪，去年先起訴王男，今天再追加起訴楊、劉2人。

(中時)