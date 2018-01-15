合作拚選戰？加入丁守中陣營 羅智強仍評估選議員

2018年01月15日 11:00 中時 張潼

原有意參選台北市長的前總統府秘書長羅智強確定不選後，14日宣布加入丁守中競選團隊，擔任「青年和網路總策畫」。兩人今早舉辦記者會，因羅智強雖不選市長，但仍有意參選2018市議員或2020立委選舉，是否藉此拉抬個人選情？羅強調，自己的確仍有選舉規畫，但仍可以表態支持最適合的市長候選人。

羅智強坦言，還在評估選市議員或是直攻立委選舉，不過目前還未作任何決定。丁守中邀請他加入競選團隊時，自己也曾告訴他有選舉規畫，但丁認為即使如此，還是可以表態支持最適合的候選人，所以才決定加入，且也要呼籲黨內其他有選舉規畫者，在初選過程中也大方表態。

是否也希望藉丁守中拉抬個人選舉？羅智強僅說，丁守中是要選市長的，要支持所有候選人，並不需要支持單一候選人，但自己對丁的支持則可以是單一的。

不過，目前國民黨到底是要挺早已表態參選的丁守中，還是立委蔣萬安，至今仍曖昧不明，初選也尚無時間表。對此丁守中表示，國民黨現在無論中央、地方都是在野，初選程序當然希望越早越好，很多縣市都已經提名了，早點產生人選，可以跟柯P站在對等相互地位，達到最好效果。

丁守中也表示，根據目前掌握到所有大數據、民調，自己在國民黨有意參選人中仍是支持度最高，但是他認為，如果黨內要做民調的話不能悶著頭做，這樣沒參考價值，應該先有電視辯論再做民調，讓選民知道候選人的城市願景。

(中時)