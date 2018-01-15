天氣回暖 嘉義縣虱目魚寒害暫時控制

嘉義縣這波寒害集中在布袋美好里文蛤淺水混養池，目前捕撈上岸的凍傷、凍死虱目魚多半已進入加工廠。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中時

15日氣溫明顯回升，嘉義縣政府農業處漁業科今持續進行漁產寒害清查，目前主要受害區域仍集中在布袋好美里文蛤混養池的淺水虱目魚，漁業科長張建成表示，因怕冷的鱸魚或吳郭魚一旦受凍多半沈入水底，約2、3天後翻肚才會浮出水，雖暫時未接獲漁民通報有類似狀況，農業處仍不敢掉以輕心，還要再持續觀察1、2天。

上周12日、13日，布袋鎮新塭、好美里一帶的漁塭相繼傳出虱目魚凍傷或死亡災情，嘉義縣長張花冠、議長張明達紛紛前往勘災，甚至一度傳出因凍傷虱目魚大量收成，冷凍加工廠一時難以負荷，已上岸的虱目魚進不了加工廠，所幸在加工廠加班收貨後，絕大多數的凍斃、凍損虱目魚都進入加工廠。

張建成表示，這波寒流因白天放晴，不像2016年的霸王級寒流整天陰雨，低溫揮之不去，所以這波受災區域多集中在好美里淺坪式的文蛤混養池，預估死亡虱目魚隻數已達近4萬尾，至於其他深水養殖僅有零星魚隻死亡，且14和今天都沒有新災情傳出，寒害災情暫時控制下來。

雖虱目魚災情未全面擴大，但農業處仍將視各別養殖戶受災狀況，如達到放養量的2成，就會向中央申請天然災害補助，張建成強調，已通知沿海鄉鎮公所逐一清查漁民損失，盡快通報上來。

至於沿海牡蠣養殖似乎也幸運躲過這波寒害，嘉義區漁會推廣部主任吳純裕表示，因牡蠣是去年中秋後放苗，目前成蚵不多，尚未聽聞有蚵農反應有受災。

(中時)

抗議政大解聘清潔工 「種子社」2… 魚塭非法傾倒廢棄物 5嫌「繞場一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。