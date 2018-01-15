天氣回暖 嘉義縣虱目魚寒害暫時控制

2018年01月15日 11:15 中時 呂妍庭

15日氣溫明顯回升，嘉義縣政府農業處漁業科今持續進行漁產寒害清查，目前主要受害區域仍集中在布袋好美里文蛤混養池的淺水虱目魚，漁業科長張建成表示，因怕冷的鱸魚或吳郭魚一旦受凍多半沈入水底，約2、3天後翻肚才會浮出水，雖暫時未接獲漁民通報有類似狀況，農業處仍不敢掉以輕心，還要再持續觀察1、2天。

上周12日、13日，布袋鎮新塭、好美里一帶的漁塭相繼傳出虱目魚凍傷或死亡災情，嘉義縣長張花冠、議長張明達紛紛前往勘災，甚至一度傳出因凍傷虱目魚大量收成，冷凍加工廠一時難以負荷，已上岸的虱目魚進不了加工廠，所幸在加工廠加班收貨後，絕大多數的凍斃、凍損虱目魚都進入加工廠。

張建成表示，這波寒流因白天放晴，不像2016年的霸王級寒流整天陰雨，低溫揮之不去，所以這波受災區域多集中在好美里淺坪式的文蛤混養池，預估死亡虱目魚隻數已達近4萬尾，至於其他深水養殖僅有零星魚隻死亡，且14和今天都沒有新災情傳出，寒害災情暫時控制下來。

雖虱目魚災情未全面擴大，但農業處仍將視各別養殖戶受災狀況，如達到放養量的2成，就會向中央申請天然災害補助，張建成強調，已通知沿海鄉鎮公所逐一清查漁民損失，盡快通報上來。

至於沿海牡蠣養殖似乎也幸運躲過這波寒害，嘉義區漁會推廣部主任吳純裕表示，因牡蠣是去年中秋後放苗，目前成蚵不多，尚未聽聞有蚵農反應有受災。

(中時)