107基北區高中免試入學 178校提供5萬名額

2018年01月15日 11:07 中時 張潼

基北區《107學年度基北區高級中等學校免試入學簡章》今正式公告，今年整個就學區共有178所學校（含進修部及進修學校）參與招生，提供5萬853個名額。

北市教育局表示，107學年度基北區免試入學計有79所公立高中職提供2萬7664個名額、66所私立高中職提供1萬7697個名額、9所公立進修部提供1160個名額、24所私立進修部及進修學校提供4332個名額，總名額5萬853個。循例，宜蘭區與桃連區也有10所學校提供339個名額給新北市鄰近行政區之國中畢業生選填。

至於非基北區免試入學招生對象如欲選填基北區志願者，須於4月30日上午9時至5月4日下午4時，上網完成「變更就學區」的申請程序，經審查獲准後，才能參加基北區的免試入學。且申請變更就學區者同時也必須完成多元學習表現成績審查申請表，並檢附相關證明文件辦理審查，詳細申請流程請參閱簡章。

基北區簡章每份100元，國中應屆畢業學生已透過國中集體預定購買，基北區免試入學委員會將於3月底前陸續寄達各國中；3月12日至6月28日也開放個別購買，販售地點分別為台北市立松山高級中學、木柵高工、中崙高中、中正高中及新北市立林口高級中學、板橋高中、永平高中、中和高中、三民高中、淡水商工及國立基隆女中等11處。

教育局也提醒，今年免試入學依然採用「108方案」，也就是志願序36分、多元學習表現36分（均衡學習21分、服務學習15分）、國中教育會考36分，總計108分。

基北區免試入學委員會主委學校主任委員松山高中校長陳清誥表示，為便利學生與家長查詢各項資訊，已完成建置「107基北免網站」，提供學生與家長方便、即時、完整的資訊取得平台，舉凡有關3市優先免試入學、基北區免試入學、國中生志願輔導選填與個別序位區間查詢等，均可透過網站取得訊息。

(中時)