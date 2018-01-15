角逐宜蘭縣長 陳金德：黨內初選從來不在考量中

宜蘭縣代理縣長陳金德15日表示，他不會參加黨內初選，但對於是否接受徵召投入縣長選戰，陳金德則笑而不答。（胡健森攝）

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民進黨15日起開始高雄、台南、嘉義、宜蘭等4個縣市的縣市長初選領表登記作業，內定以「先代理、後參選」模式投入年底宜蘭縣長選戰的宜蘭代理縣長陳金德15日表示，他確定不會參加黨內初選，但他也特別強調，當初是憂心宜蘭的狀況及未來發展，也想過要參選縣長，但是參加「黨內初選」則從來沒有在個人的考量之中，至於是否會以徵召方式參與縣長選舉，陳金德笑說，請記者自己回去好好想。

陳金德表示，自己離開宜蘭很久，但因為宜蘭的朋友、縣黨部體驗到之前宜蘭的選情狀況不佳，於是主動聯繫他回宜蘭（接代理縣長），也就是因為當時黨內同志激烈競爭及舉棋不定，地方希望不要舉辦黨內初選才請他回來，如果自己回來後卻反而投入初選，這不是當初回來的目的及初衷，畢竟自己並不是以投入黨內初選為目標。

陳金德強調，「初選」與「徵召」都是民進黨透過黨內民主程序產生的人選，而不管是初選或徵召，就民眾的角度未必是關心的事情，最重要的是選民心理想要選出什麼樣的縣長，將來所選出的縣長能不能為宜蘭做什麼事情。

陳金德還說，因為縣務工作繁忙，很多縣政改革也無法再拖延，如果此時投入初選，恐怕沒有心力兼顧縣長的工作以及全力推動包括農業政策改革等事情，投入初選也勢必會激起黨內激烈的競爭，會影響黨的團結，進而影響未來大選結果。

媒體進一步追問，即使不登記參加黨內初選，但是否不排除接受徵召投入縣長選戰？陳金德則笑了笑回答說，請記者回去好好想一想。

(中時)

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