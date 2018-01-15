教部評估設立國家級闈場 學測、指考試題將改為彩色印刷

2018年01月15日 12:00 中時 林志成 ／台北報導、 鄧博仁 ／攝影 ／台北報導、／攝影

大學學測試務人員今天入闈，教育部今天表示，正在評估設立國家級闈場，以讓各項升學考試更順利進行。大考中心主任劉孟奇則說，一旦國家級闈場完成設立，希望111年起學測及指考的試題改為彩色印刷，提升品質。

今年大學學測1月26日、27日舉行，共有13萬6465個考生報名，第一批52位試務人員今天入闈，其中包括台大醫學系林哲賢及蔡婕玫、台大法律系楊沛妏及謝宗翰等4個試考生，他們將在闈場內13天。

今年大學學測1月26日、27日舉行，大考中心主任劉孟奇（右一）今天一早送52位試務人員入闈。（林志成攝）

107學年大學學測將於1月26日、27日舉行，第一梯次試務人員15日入闈，大考中心提醒考生，今年學測沒有准考證，考生要自行帶身分證明應試，否則會被扣減該科成績1級分。（鄧博仁攝)

楊沛妏帶了兩本張愛玲的小說，希望在試考之餘，這兩本書陪她度過在闈場內的閒暇時光。謝宗翰則帶了日文教科書，他希望學好日文，以便可以看懂日本的法律書籍。

劉孟奇表示，今年學測最大變革是國文科包含「國文（選擇題）」與「國語文寫作能力測驗（簡稱「國寫」）」，分節施測，考試時間皆為80分鐘。他提醒考生，國寫有2題，考生要分配好時間，第1題不要寫太久，以免第2題沒時間作答。

劉孟奇說，國寫答案卷為A3尺寸1張，正面與背面格式相同，正面為第1題作答區、背面為第2題作答區，作答方式為「直書」，考生1題只能寫1頁，否則會被扣分。

107學年大學學測將於1月26日、27日舉行，第一梯次試務人員15日入闈，大考中心主任劉孟奇將圍場封條貼上。（鄧博仁攝)

今年學測首次取消製作准考證，改寄發考試通知。考生入場應試時應攜帶有效身分證明，以避免因違規而被扣減成績。簡章規定的有效證件為國民身分證正本、附有照片健保卡正本、居留證正本、護照正本及駕駛執照正本等5種。

此外，劉孟奇說，因應12年國教新課綱108年起實施，111年起的升大學考試以素養題目為主，但現行試題黑白印刷常讓圖形看不清楚，他期望國家級闈場早日設立，學測、指考試題就可改為彩色印刷，提升試題品質。

「現在大考中心的闈場，連大型彩色印刷機都送不進去。」劉孟奇說，如果升大學試題要改為彩色印刷，印刷機必須很好，因此只有成立國家級闈場，這個問題才可獲得解決。

教育部高教司長李彥儀表示，考量升學考試（大學學測、指考及國中教育會考等）的穩定性及試務人員出題的安全維護，確實在評估成立國家級闈場，但地點及設立時間目前還未確定。

(中時)