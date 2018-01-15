假運匠影印登記證做生意　警攔查簽本名露餡

曾男向友人借用計程車執業登記證件影印上路，因簽收時，不小心簽下本名而露餡。（陳淑芬翻攝）

友善列印
中時

52歲曾姓男子的自小客普通駕照遭吊銷多年，向開計程車的連姓友人借用駕照及執業登記證彩色影印、貼上自己照片，向車行租借計程車蒙混營業。第一分局繼中派出所員警停紅燈時眼尖發現有異，攔查後以登記證不符規定開單，曾男簽收時竟一時疏漏簽下本名而露餡，遭涉偽造文書及使公務員登載不實等罪送辦。

第一分局繼中派出所員警日前巡經公園路段停等紅燈時，眼尖發現一旁計程車內的駕駛人執業登記證有異，經攔查，自稱姓連司機堅稱登記證是他所有，還拿出職業駕照提供查驗，員警發現該登記證係彩色影印，不符規定當場開立舉發單。

沒想到，司機簽收時失慮竟簽下自己的曾姓本名，員警發現簽名與登記證資料不符，曾男才坦承是向朋友借來影印。

住在和平區的曾男說，他只有普通小型車駕照，且已遭吊銷多年，聽說在台中火車站附近開計程車，生意不錯，他向開計程車的友人借駕照和職業登記證，以彩色方式影印再貼上自己相片，他嘗試拿去展示給很多人看，但是沒人看出真偽。

曾男更大膽地拿去向車行租借計程車，連計程車行也沒發現，他才將計程車開進鬧區，想蒙混營業賺錢。他還自以為神不知鬼不覺，沒想到百密一疏，居然踢到鐵板，除被開單、還遭移送法辦，實在得不償失。

(中時)

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