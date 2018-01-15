長照財源遭質疑不足 衛福部：去年多進帳53億

友善列印
中時

長照2.0上路已滿一年，去年也透過調整「菸稅」和「遺產與贈與稅（遺贈稅）」，作為長照財源的挹注，但據上述兩項稅收的去年收入推算，今年將收不到當初預期的一半。衛福部則喊冤，表示就算去年新制因剛上路、出現像是屯菸等狀況而影響稅收，但去年長照收入仍比預期超出53億元，預計今年收入會更穩定、達到當初的預期目標。

今(15日)有媒體報導，去年年中前，陸續調整上路的菸稅和遺贈稅，去年半年下來只收了57.67億元，推估今年一整年將只能收到115億元，遠低於當初預估的296億元，擔憂長照財源出狀況。

衛福部次長、長照司籌備辦公室主任薛瑞元今指出，兩項新財源在去年的年中陸續上路，在面臨許多「影響因素」，包括屯菸、民眾習慣改變的挑戰和適應下，硬要把半年收的錢，和隔年一整年要收的錢來相比，自然會產生誤會；他強調，就算新制剛上路時有許多影響因素，但去年一整年的長照收入仍有83億元，加上25億元的公務預算，將比最初編列的55億元「多出53億元」。

薛瑞元說，新制長照財源漸趨穩定，衛福部也將每個月定期追蹤收入狀況，至於今年初上路的新式支付制度，由於是處於動態，也會隨時關注；至於會不會考慮將現行的「稅收制」改為「保險制」，他僅表示，任何一個制度上路後，總要實施個一陣子，才能做出檢討。

(中時)

角逐宜蘭縣長 陳金德：黨內初選… 林佳龍推動酒駕重懲 只要肇事即…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。