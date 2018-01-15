居酒屋門口上演活春宮 色男判2年10月定讞

2018年01月15日 11:26 中時 林偉信

台中黃姓男子與友人到居酒屋喝酒聚餐，席間認識一名失戀買醉的女子，他趁女子喝醉竟將她帶到店門口的人行道旁，直接上演活春宮逾半小時，警方據報趕到制止，他還騙稱與被害女子是男女朋友，最高法院依乘機性交未遂罪將黃男判刑2年10月確定。

該名被害女子因與男友吵架，心情不好的情況下，在2016年5月25日邀約男性友人到台中一家居酒屋喝酒，黃姓男子受邀也前來用餐飲酒，隔天凌晨，女子因酒醉意識不情且步代不穩，黃男認為有機可乘，竟將她帶到店旁人行道的花圃處性侵。

黃男先脫下女子的褲子，再將她抱起坐於自己大腿上，持續搖晃她的上半身並抖動自己的雙腿，過程中他並撫摸她的臀部及胸部，半小時後員警據報前來，發現他與被害女子下半身都赤裸，員警喝斥黃男，他辯稱與她是男女朋友，但女子否認並泣訴遭性侵。

法官勘驗路邊監視錄影畫面發現，黃男一人主導性愛流程，連續換了4種姿勢，女方僅是癱軟、無力地配合，且警方到場時，黃男對答順暢、還知道偽裝成一時衝動的男女朋友脫罪，足見黃男意識清楚、明顯是趁人之危加以性侵。

歷審認為被害女子私處並未檢驗出黃的精液或DNA反應，且居酒屋老闆、員工也證稱，只看到黃男前後、上下抽動，但天色昏暗無法確認兩人有無實際性交行為，只能依乘機性交未遂罪將黃男判刑2年10月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)