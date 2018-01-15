2018「蹲點‧台灣‧心南向」即將開跑 央廣專訪「新二代」心情

2018年01月15日 11:16 中時電子報 綜合報導

中華電信基金會邀請大學生到全台偏鄉一手服務一手記錄的「蹲點‧台灣」活動，已經邁入第十個年頭。2018年的寒假期間將試辦第一次的「蹲點‧台灣‧心南向」計劃。第一站預計前往越南，邀請在台越南新二代組隊返鄉拍攝紀錄片，用自己的視角詮釋母親的故鄉，也希望讓更多的台灣人看到不一樣的越南文化。中央廣播電台「早安‧台灣」專訪了三位參與計劃的「新二代」何子斌、黃翊庭、郭甄涵。

只要對待我像正常人

新二代在成長的過程中，多少都會受到歧視與言語霸凌，黃翊庭說：「希望大家像對待正常人一樣對待我就好了！」何子斌的媽媽出生於越南，嫁到台灣，他偶爾會從家中親戚口中聽到歧視話語，他感嘆為何連親戚們也如此。郭甄涵的嬸嬸來自越南，堂妹是新二代，她表示家人相處和睦，從小到大看待嬸嬸與堂妹都與一般人一樣。

寒假返回越南 期待又緊張

郭甄涵是第一次去越南，非常期待會看到怎樣的越南，與將會帶給自己什麼啟發。何子斌回想以前第一次回媽媽的越南家鄉，親戚們對待他們非常地友善。黃翊庭則表示，希望可以拍攝出媽媽的故事，瞭解媽媽當初嫁到台灣的原因，以及家人們的想法與反應。

央廣將聯手紀錄 新二代於越南家庭生活狀況

1月21日中華電信基金會將帶著5組同學，前進越南，蹲下來觀察與體驗當地文化，並訪問越南的家人們，拍攝與紀錄16天的在地生活，透過文字與影像說出不同視角的越南故事。中央廣播電台也將側拍蹲點同學們於越南生活與紀錄的過程，呈現新二代在越南家庭生活的感受與點滴。

(中時電子報)