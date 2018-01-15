林佳龍推動酒駕重懲 只要肇事即沒入車子

台中市長林佳龍15日在市政會議強調，盼立委協助推動修法，只要酒駕肇事車輛即沒入，重懲酒駕者。（盧金足攝）

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台中市府不分日夜抓酒駕，肇事案件與傷亡人數下降。（盧金足攝）

酒駕零容忍！台中市長林佳龍15日在市政會議表示，酒駕上路害人害己，他希望市籍立委協助推動《道路交通管理處罰條例》修正草案，酒駕肇事車即沒入，因為只要以沒入車子祭出鐵腕，不用宣傳酒駕的人都會有所警惕，大家要一起來反酒駕，因為那天要撞到都誰不知。

台中市在六都取締酒駕件數相比，台中市的取締強度最嚴格，2017年市府共規畫酒駕取締專案勤務86場，動用警力4萬5000人次，取締件數高達1萬3037件，六都最多。酒駕肇事案件也已由2014年的1301件降至2017年1至10月511件。

林佳龍表示，三年前台中二中女學生不幸發生的酒駕身亡案件相當遺憾，其母親尚在醫院復健中，市府也請社會局持續到院關心，市府不僅晚間加強取締，白天也積極展開臨檢，宣導與取締並進，盼以最有效率的方式從源頭去制止酒駕，讓傷亡人數逐年降低。

如何使台中市成為「酒駕地獄」？林佳龍在市政會議中強調，應該推動立法院修法，讓警方在執行酒駕勤務時，能將酒駕肇事車輛直接沒收，避免酒駕事故頻傳，而且不少酒駕者一犯再犯，造成無辜市民死傷的憾事。

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