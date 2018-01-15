WTA臺灣公開賽 王宇佐擔任代言人

2018年01月15日 11:18 中時電子報 林宋以情

2018 WTA臺灣公開賽登場進入倒數12天，大會15日公布，邀請台灣男網指標人物王宇佐，擔任大會代言人及賽會主持人。王宇佐笑稱，「我會不會主持著就手癢下場了？希望熱愛網球的朋友們能買票進球場觀賽，用行動支持。」

王宇佐與盧彥勳過去是台灣男網的一時瑜亮，生涯單打最高排名曾達世界第85，2014年溫網更從會外賽連贏三場挺進會內，會內賽第三輪，才敗給了「法國阿里」松加(Jo-Wilfried Tsonga)，不過王宇佐在去年三太子盃後，宣布暫別職業賽場。

不打職業賽，32歲的王宇佐轉而輔佐更多新秀，9月擔任教練協助世大運男單金牌莊吉生，在張家港挑戰賽奪冠，12月舉辦第一屆王宇佐公益網球訓練營，王宇佐說，「我會繼續努力，無論在什麼位置都會全力以赴，為台灣網球盡一份心力。」

王宇佐在球員時期就不吝於與球迷互動、帶動賽事熱烈氣氛，也曾多次擔任電視台網球球評，「Free style」自成獨特風格，王宇佐對於WTA臺灣賽也相當期待，「這次來參賽的都是世界數一數二的高手，機會非常難得」

2018 WTA臺灣公開賽，27日起至2月4日在台北和平籃球館園區舉行，27至28日會外賽開放免費入場，學生、老人(65歲以上含65歲)、身心障礙人士，憑證購票可享半價優惠。購票拓元購票系統(https://tixcraft.com/activity)。

(中時電子報)