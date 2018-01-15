WTA臺灣公開賽 王宇佐擔任代言人

WTA臺灣公開賽，王宇佐擔任代言人及主持人。(公關提供)

友善列印
中時電子報

2018 WTA臺灣公開賽登場進入倒數12天，大會15日公布，邀請台灣男網指標人物王宇佐，擔任大會代言人及賽會主持人。王宇佐笑稱，「我會不會主持著就手癢下場了？希望熱愛網球的朋友們能買票進球場觀賽，用行動支持。」

王宇佐與盧彥勳過去是台灣男網的一時瑜亮，生涯單打最高排名曾達世界第85，2014年溫網更從會外賽連贏三場挺進會內，會內賽第三輪，才敗給了「法國阿里」松加(Jo-Wilfried Tsonga)，不過王宇佐在去年三太子盃後，宣布暫別職業賽場。

不打職業賽，32歲的王宇佐轉而輔佐更多新秀，9月擔任教練協助世大運男單金牌莊吉生，在張家港挑戰賽奪冠，12月舉辦第一屆王宇佐公益網球訓練營，王宇佐說，「我會繼續努力，無論在什麼位置都會全力以赴，為台灣網球盡一份心力。」

王宇佐在球員時期就不吝於與球迷互動、帶動賽事熱烈氣氛，也曾多次擔任電視台網球球評，「Free style」自成獨特風格，王宇佐對於WTA臺灣賽也相當期待，「這次來參賽的都是世界數一數二的高手，機會非常難得」

2018 WTA臺灣公開賽，27日起至2月4日在台北和平籃球館園區舉行，27至28日會外賽開放免費入場，學生、老人(65歲以上含65歲)、身心障礙人士，憑證購票可享半價優惠。購票拓元購票系統(https://tixcraft.com/activity)。

(中時電子報)

NBA》雙雄斬殺公鹿 熱火傲奪7連… NBA》勇士明日客場挑戰騎士 格林…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。