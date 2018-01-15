合法安全露營 觀光局露營專區網頁上線

2018年01月15日 11:29 工商 姚舜

喜歡露營的朋友注意！交通部觀光局設置之露營專區網頁已自即日起正式上線（https://www.taiwan.net.tw/），首波將提供內政部營建署、行政院農業委員會林務局、國軍退除役官兵輔導委員會、教育部、交通部觀光局及地方政府等機關盤點之公有露營場資料、「露營安全小錦囊」，以及已訂定露營相關規範之地方政府網站連結資訊，提供民眾參考，期能逐步完備國內露營活動相關資訊。

近年露營成為國人熱門的休閒活動之一，但因涉及露營場經營者之土地違法使用或未經申請核准及開發，為維護國土安全及消費者權益，交通部觀光局於106年11月函請中央部會及地方政府進行露營場盤點，規劃整合設置露營專區網頁。

交通部觀光局為結合新年度國人關切之重點工作，依據中央部會及地方政府之盤點結果，於露營專區網頁提供84家公有露營場、觀光遊樂業附設露營場及全國教育類童軍營地資料；另為宣導露營時應注意事項，亦提供「露營安全小錦囊」，以及目前已公告露營相關注意事項或要點等嘉義縣、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣政府網站連結資訊，未來亦將作為各政府機關之露營活動資訊平台。

交通部觀光局表示將會持續更新露營專區網頁資訊，未來如露營場管理要點經行政院核定後，亦將於該網頁公布周知，期能提供安全的露營活動資訊供民眾參考。

(工商)